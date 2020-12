Hay que ser agradecido en la vida. Siempre y sin importar las circunstancias. Hay que ser respetuosos con los padres y reconocer a los maestros. Porque a partir de aquí se apuntala el desarrollo de la persona y la posibilidad de ser alguien en la vida.

María Laura Hernández tuvo la inmensa posibilidad, esfuerzo mediante, se estar varios años en Cuba, un país tan pequeño y devastado por el norte que tiene un triángulo perfecto, un equilátero, esos que tienen tres lados iguales.

Son genios y muy dedicados en el tema Educación donde, por ejemplo, el programa “Yo, Sí Puedo” intentó dejar en el olvido la analfabetización.

En Medicina, son los mejores, y eso que no tiene las estructuras de los países más desarrollados, aunque a mí me hace ruido la panza cuando se habla de países desarrollados, porque todavía no entiendo que quiere decir es frase.

Y en Deportes, mucho más. Sobre todo levantan las banderas del deporte amateur. Javier Sotomayor, Félix Savon, Regla Torres, Teófilo Stevenson, son algunos de los tantos deportistas cubanos de excelencia.

Claro que para que aparezcan estas tres disciplinas, como ser la Medicina, la Educación y el Deporte, se necesitan casas de estudios de excelencia, como es el caso de la Universidad de Ciencias de la Cultura Física y el Deportes “Manuel Fajardo”, lugar donde estudió y se recibió María Laura Hernández, la ideóloga de Lala Gym, egresada de esta casa de altos estudios en el 2006.

ETERNO APRENDIZAJE

Organizado por la Universidad de Ciencias de la Cultura Física y el Deporte “Manuel Fajardo” (UCCFD), y el Ministerio de Educación Superior, se está llevando a cabo en estos momentos el Congreso Internacional CubaMotricidad 2020, en la modalidad on line, donde estudiantes recibidos de distintos lugares del mundo darán distintas ponencias, entre ellos cinco argentinos y entre los argentinos, está nuestra querida María Laura Hernández.

Dicho Congreso tiene como fin el intercambio de experiencias y resultados de investigación.

Precisamente hoy, a las 16.30 horas de nuestro país, María Laura Hernández, será una de las disertantes de este importante Congreso donde expondrá la temática de “El Deporte como fenómeno social, una herramienta para la inclusión de la mujer en la esfera deportiva”. Claro que expondrá el ejemplo de Lala Gym, un proyecto social, deportivo y recreativo que tiene sus fundamentos de lo mucho que aprendió ella en Cuba, como ser la igualdad, el respeto, la inclusión. Para ser directo: el deporte como derecho fundamental para la vida y el desarrollo del hombre.

Además de María Laura Hernández, expondrán hoy Adrián Romaní quien es secretario del Poder Popular de Gualeguaychú (Entre Ríos) quien abordará “El Deporte como eje de la comunidad organizada”.

También estará Lucas Tesouro, ex atleta, especialista en béisbol y actividad física terapéutica, donde expondrá “El animal humano: consideraciones generales para la terapia física y el entrenamiento deportivo”.

También participará Eduardo Capdevila, quien es integrante del cuerpo técnico de la Selección Argentina de Béisbol donde hablará de la actualidad de ese deporte en nuestro país; en tanto Daniel Rafael González, uno de los entrenadores del Seleccionado Argentino de Boxeo, disertará sobre boxeo en tiempos de la pandemia de la COVID-19.

La ponencia se titula “La creatividad como herramienta fundamental en el entrenamiento de alto rendimiento”.