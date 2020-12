Las altas temperaturas que predominan en el valle del Chubut superando los 30º durante las primeras horas de la tardes, hicieron que los vecinos de la zona elijan Playa Unión para disfrutar del mar.



Si bien la situación epidemiológica sigue siendo preocupante en Trelew, a menos de 20 kilómetros del balneario, en los últimos días se levantaron los retenes policiales en las rutas cercanas y se permite la circulación de los habitantes de la comarca sin necesidad de contar con ningún permiso de tránsito.



Es así que durante este fin de semana largo se observa un gran movimiento en la costa rawsense. Las autoridades capitalinas solo controlan, mediante la presencia de preventores, que quienes recorren la villa balnearia utilicen el barbijo y mantengan un prudente distanciamiento. Por momentos, en la zona de las playas céntricas es imposible que eso suceda…



Guardavidas activos



Asimismo, teniendo en cuenta la gran concurrencia a las playas, se aceleraron las negociaciones entre la Municipalidad y los guardavidas para contar con el servicio tan necesario.



Si bien la temporada de verano 2020-2021 comenzará el 12 de diciembre, las autoridades municipales creyeron conveniente garantizar la presencia de los servidores públicos en la costa debido a las temperaturas cálidas de este fin de semana largo y el incremento en la afluencia de visitantes.



Los precios



En otro orden, teniendo en cuenta que debido a las limitaciones que plantean las disposiciones para ingresar a diversos destinos turísticos de Argentina, no serán pocos los vecinos de Trelew, Rawson y el valle que optarán por unas vacaciones en la cercana Playa Unión. Claro que también es determinante que la crítica situación económica nacional y provincial que impacta en la decisión de muchas familias cuyos ingresos dependen de las arcas provinciales y que cobran sus sueldos con dos meses de demora.



Así y todo, los precios para alojarse en Playa Unión se dispararon sensiblemente.

Marcos Garraza, director de Turismo de Rawson explicó que los prestadores hoteleros “ya tienen sus reservas hechas, algo de trabajo tienen y las perspectivas son buenas. Ahora hay que esperar cómo evoluciona esto y apelar a la conciencia social para que Playa no sea un foco de infección del virus”.



En diálogo con Jornada, el funcionario reconoció que en la ciudad “no hay gran hotelería pero al consultarle a los hoteleros nos dicen que tienen muchas reservas. En Playa trabajan mucho con gente que viene todos los años y otro gran pasajero es la gente de la pesca. Sobre todos aquellos que tienen departamentos, tiene una gran parte de su capacidad reservada para el verano. Por eso es importante que la apertura se haga, estamos recibiendo consultas de gente de distintas partes del país”.



Entre los que se encuentran interesados y han hecho consultas son varias asociaciones de motorhome del país, “que no se sienten incluidos dentro de la gran apertura, porque de ellos no se habla. Por eso hablamos con el Ministerio de Turismo para consultarles en qué protocolos se enmarcan ellos y es en el de camping. Acá en Playa se tiene que ubicar dentro de los campings, no en los estacionamientos, pero esto no se respeta mucho”.



“En relación a otros lugares no es más económico, para nada. Le pasa a la gente que todos los años alquilaba un departamento para pasar la temporada que este año se habla de 150 mil pesos por mes un departamento. Estos precios no son coherentes con la situación económica provincial”, alertó Garraza.

En cuanto a los alquileres diarios “rondan los 3 mil pesos, al igual que en los hospedajes, una habitación para cuatro personas anda en los 3.100 pesos”.