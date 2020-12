Eulalio 'Coco' Muñoz con 2 horas, 9 minutos y 59 segundos tuvo una gran participación en el Maratón de Valencia. Este domingo, el atleta nacido en Gualjaina estuvo a solo 2 segundos del récord nacional establecido por Antonio Silio.

En diálogo con Red43 y todavía en la ciudad española, 'Coco' compartió algunas de sus sensaciones: "Contento por lo que se pudo hacer ayer, muy contento y feliz por lo que se logró. Nada más que palabras de agradecimiento para mi entrenador y a toda la gente que nos acompaña". En este sentido, también expresó su admiración por Silio, uno de los tantos que lo felicitó: "Sabemos que es el gran referente de lo que es el fondo en el atletismo nacional. En 25 años no se ha podido bajar su registro, es una gran marca y lo que él logró es algo magnífico, agradecimiento por este mensaje que nos dejó".

El deportista agradeció también a "mi novia, mi familia, amigos, gente que nos brinda su apoyo". "Tenemos un gran equipo, son muchas las personas que siempre nos han estado ayudando", subrayó.

Muñoz dejó un mensaje para los jóvenes de la región, del que él es un claro ejemplo: "Mientras te guste lo que hacés hay que ponerle ganas y actitud. Las cosas se van a ir dando con el tiempo. Decirle a los más chicos que sigan, que siempre luchen por sus sueños".

Para 'Coco', su entrenador Rodrigo Peláez "es el mejor del mundo": "Rodrigo es más que un entrenador, es un gran amigo. Es una gran persona, lo quiero un montón". "Lo que pudimos hacer ayer lo venimos trabajando hace muchísimo tiempo, entre amigos siempre va a salir un lagrimón", sostuvo.

"Es el mejor entrenador del mundo, una gran persona que siempre trata de ayudar a los demás. Yo fui uno de los chicos que él vio y decidió darme una mano".

Rodrigo Peláez, otro de los grandes autores de este logro, se refirió a lo vivido ayer en Valencia: "Fue un día muy emocionante, después de meses de planificar esto, de haberlo trabajado, nos habrá visto mucho la gente de Esquel en la ruta sábado, domingo, en la semana, en doble turno". "Había mucha emoción contenida, fue una alegría haber podido llegar al objetivo que tanto se había planificado", contó el entrenador.

¿Cómo sigue la preparación?: "El sistema de entrenamiento que planificamos no terminó, termina después de la carrera, tenemos que hacer la transición que es recuperar el cuerpo para dejarlo en condiciones de descansar". Después tocará "trabajar en mejorar el ritmo y si está la clasificación, de lleno pensar en los JJOO".

Peláez puso en valor que este éxito fue gestado por completo en nuestra ciudad: "Esta fue una muy buena marca que se logró 100% en Esquel, con los recursos y el equipo de trabajo de Esquel".

"Se logró en Esquel una de las mejores marcas de Argentina".

Agradecimientos de su parte también hay muchos, como por ejemplo al ENARD que "nos dio una mano importante para poder estar acá". "La gente que está con nosotros y nunca nos da la espalda, que es la mayoría, y a los compañeros de Awkache que estuvieron a la par de él. Esto es un poquito de cada uno", manifestó.

La emoción del final, reflejada en ese abrazo y el llanto de 'Coco' y Rodrigo, tiene un gran significado: "Es algo que se había soñado, hay muchas cosas que se viven en una preparación, era como un gran objetivo cumplido. Yo no soy de llorar en cámara pero ayer estaba casi deshidratado, tanta gente me mandó mensajes llorando, es una emoción que uno no puede contener".

"Eulalio es un gran atleta pero sobre es una gran persona. Yo no valoro a las personas por el logro que tengan. Todos los errores que yo pueda cometer intento que no los tengan ellos".

"Hoy estoy en la escuela Awkache y tengo pibes que aprecio mucho y no han logrado nada. Ayer me enteré de una pelea que hubo con dos pibes heridos de bala y yo estuve tratando de trabajar con ellos. Intentamos entre todos apoyar para que esas cosas no sucedan y apoyar a estos pibes que lo necesitan", indicó Rodrigo.