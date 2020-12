800 docentes y 280 estudiantes de Nivel Secundario concluyeron el trayecto formativo "Nuevas tecnologías para las sociedades del futuro", una propuesta que se extendió durante cuatro meses y que reunió a participantes de toda la provincia.

Para los docentes significó el tránsito desde agosto último, por cuatro módulos: Enseñar y aprender con TIC; Recursos tecnológicos para el aprendizaje colaborativo; Lenguajes y narrativas con medios digitales y Plataformas educativas. La propuesta, que cuenta con reconocimiento oficial por parte del Ministerio de Educación, otorgará puntaje para quienes realizaron todo el recorrido y aprobaron los trabajos finales.

“Fue una propuesta que me encantó y a pesar de que me gusta la tecnología, este trayecto me permitió darme cuenta todo lo que no sabía y cuánto hay a nuestro alcance para aplicar en el trabajo en el aula”, dijo Florencia Rodríguez, de Rada Tilly, profesora de Secundaria y de Nivel Superior.

La ministra Florencia Perata y el director de Nivel Secundario, Alberto López, participaron del encuentro virtual de cierre junto con docentes que cursaron el trayecto, tutores, organizadores y representantes de Pan American Energy (PAE), que colaboró en la concreción de esta oferta.

Por su parte, Olga López, profesora de Lengua, indicó que “fue una propuesta muy positiva que nos deja herramientas para mejorar la propia práctica; en mi caso significó una apertura total gracias a la posibilidad de conocer tantas herramientas digitales que me permitieron plantear mis clases de manera diferente, porque a medida que fui aprendiendo en el trayecto, fui aplicando cambios en mis propuestas para los estudiantes para brindarles modos diversos de aprendizaje”, dijo en el encuentro virtual de cierre.

Esta oferta formativa tuvo entre sus objetivos que al concluir el curso los docentes pudieran: comprender las características de la educación en línea; aprender a elaborar planes de tutorías para sus asignaturas; incorporar las habilidades de la práctica docente en la virtualidad y conocer algunos métodos de construcción de conocimiento a través de los recursos de las plataformas educativas.

“Es muy grato escuchar a los docentes que, pese a la pandemia y a este tiempo tan distinto que nos obligó a transitar el COVID, apostaron por capacitarse y buscar nuevas herramientas para sumar a sus clases. Seguramente en 2021 seguiremos brindando esta oferta, gracias al acompañamiento de PAE, para que cada vez más docentes se sumen para repensar sus prácticas e incorporen las TIC en el proceso de enseñanza”, dijo la ministra.

Estudiantes secundarios

En tanto, los estudiantes que se inscribieron en la oferta pudieron vincularse con distintas temáticas desde la práctica como pensamiento computacional, robótica, animación 3D y arte digital, entre otros.

“Uno de los objetivos planteados con los chicos y las chicas fue fortalecer la continuidad pedagógica de quienes transitaron por el último año y reforzar con ellos las habilidades y competencias vinculadas con las tecnologías de la información y la comunicación. Un porcentaje importante de quienes concluyen este año la escuela media expresaron su intención de continuar carreras vinculadas con las tecnologías”, dijo Victoria Ezcurra, de la organización.