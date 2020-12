Este martes se produjo una ruidosa manifestación frente a la vivienda de una de las vicepresidentas del PJ Chubut, Florencia Papaiani, y su esposo, el exvicegobernador y dirigente justicialista Gustavo Mac Karthy en la ciudad de Trelew.

Se trató de un grupo de jóvenes, algunos con chaquetas de AOMA (Asociación Obrera Minera Argentina) pidiendo por el desarrollo minero a pocos días de una reunión clave de la comisión de la Legislatura que estudia el proyecto de Zonificación Minera, iniciativa que el PJ Chubut pidió al gobierno provincial que retirara para su tratamiento.

“Hago responsable al sindicato AOMA y al gobierno de Chubut de todo lo que pueda pasar en mi casa y la de mis vecinos”, escribió Papaiani en su cuenta de Twitter.

“La intolerancia no tiene límites pero sí tiene responsables”, continuó, arrobando al ministro de Seguridad, Federico Massoni, al intendente de Trelew, Adrián Maderna y al gobernador Mariano Arcioni.

A todo esto, más tarde, otra manifestación tuvo lugar frente a la casa de la diputada provincial Leila Lloyd Jones quien se manifestó abiertamente contraria al proyecto de explotación minera.

La Legisladora atribuyó la manifestación al gobernador Mariano Arcioni y lo hizo responsable, denunciando que “usted manda a esta gente a manifestarse a mi casa, diciendo si al debate y a la minería”.

“Acá están las personas que se han venido a manifestar a favor de la minería y si al debate –pero- el debate es el que pedimos y no dan”, sentenció la Diputada en alusión a su postura respecto a la megaminería en Chubut.

En el texto que acompaña el video, Lloyd Jones subrayó que “por esto le digo No a la Megaminería. ¡El señor Gobernador Arcioni me mando todas estas personas a mi casa! ¡Por más que me presionen yo digo No es No!”, afirmó.