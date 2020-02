Científicos argentinos crearon un método para diagnosticar el coronavirus en 60 minutos

Un grupo de cuatro científicos argentinos, tres de ellos del CONICET, fabricó, luego de un arduo trabajo, un kit molecular que permite detectar a los infectados por coronavirus en un periodo de apenas 60 minutos.

Hasta ahora, el método se hacía con un termómetro avanzado, que leía la temperatura en pocos segundos, pero, al diagnosticar una vez manifestados los síntomas de la enfermedad, demoraba mucho el comienzo del tratamiento.

Recordemos que la epidemia de coronavirus continúa a nivel mundial y el virus ya afectó a más de 43 mil personas, con cerca de 1000 fallecimientos. Con este nuevo método, podrán diagnosticar a las personas cercanas a las contagiadas en tan solo sesenta minutos.

Como ejemplo del problema del diagnóstico actual, hace pocos días se diagnosticó el primer caso de coronavirus en un argentino que se encontraba en un crucero, en Japón, junto a una persona afectada. En el mismo crucero, viajan muchos más pasajeros que se encuentran aislados y en cuarentena dentro del propio barco, ya que no había manera de definir si tenían o no el virus hasta que presentaran síntomas.



Los investigadores fueron Franco Goytía, que reside en Estados Unidos, y tres investigadores del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET): Carla Giménez, Federico Pereyra Bonnet y Lucía Curti.



El valor de cada kit que están en condiciones de producir es de alrededor de 2 dólares. Se trata de una tirita reactiva que detecta el virus con un simple hisopado, sin que sea necesario extraer muestras de sangre u orina. Si la persona tiene la enfermedad, muestra una línea negra, y en caso contrario, no muestra nada, al estilo de un test de embarazo.

Este kit se puede "configurar" para detectar cualquier enfermedad infecciosa o mutación genética. Con la secuencia de ADN del coronavirus, en una semana lograron producir el test y probarlo para la enfermedad.

Científicos del CONICET en Argentina también lograron, hace pocos días, un método de detección rápida del dengue. Hasta ahora, muchos reactivos de laboratorio importados no entraban al país y cada test podía costar hasta 15 dólares.