Saunders: "A Rowlands la sentenciaron sin un juicio previo, sin darle la oportunidad de defenderse"

Valeria Saunders, concejal de Chubut al Frente, fue muy crítica con la actitud del oficialismo frente a la situación del dinero que falta de la administración de la Terminal. "A la señora Rowlands la asiste el principio de inocencia. Es concejal suplente electa, ha sido votada por la comunidad de Esquel, integra una lista que fue elegida por el intendente Ongarato y no me siento yo en calidad de juzgar si tiene la ética suficiente para asumir el cargo", remarcó.

Consideró que su propio espacio le soltó la mano y "es humanamente una actitud muy egoísta y políticamente una actitud para mirar". "Si yo fuera funcionaria de Cambiemos y tuviera un problema me preguntaría en qué momento me van a soltar la mano. A un compañero no se le hace eso tan fácilmente", enfatizó la extitular del Ministerio de Familia provincial.

"Se la está sentenciando sin un juicio previo, sin darle la oportunidad de defenderse. Vivimos en una comunidad pequeña donde todos nos conocemos y merecemos que se nos trate con el respeto debido. No se puede sentenciar a una persona antes de darle la oportunidad de que diga qué es lo que paso".

"Recién el viernes 7 de febrero el intendente le pidió un informe a la señora Rowlands, cuando ya hacía una semana que este tema estaba dando vueltas por los medios. Hasta ese momento ella no había sido requerida para explicar qué había pasado", reflexionó la concejal. En este panorama, Saunders aseguró, al igual que su compañero de bloque Hernán Alonso, que la exgerente de la Terminal debe asumir su banca en el HCD: "Mientras le asista el principio de inocencia, su propio partido debería apoyarla porque le corresponde asumir el lugar que dejó Fabiana Vázquez, en función de respetar el cupo femenino".

En cuanto a lo que se conoció en los últimos días sobre el dinero que no ingresó a las arcas municipales, puntualizó: "Este tiene que ser un momento de inflexión para el control que tiene el Ejecutivo dentro de las cuentas, las partidas y el manejo de lo que se abona en el municipio de Esquel". "Parecía que era tan transparente y estaba tan bien organizado, pero sin embargo salen estas cuestiones que nos muestran que no es solamente en la Terminal donde se maneja dinero en efectivo sino que también hay otras áreas que no son del todo claras", agregó la edil.

"Los concejales tenemos que analizar la creación de la figura del gerente en la Terminal y otros cargos del Ejecutivo que no están bien definidos", continuó Saunders. "Esta es una situación para mirar para adelante y trabajar con el tema de la gerencia de la Terminal. Se discute si es o no un funcionario público o no, que es algo necesario para ser constitutivo de algunos delitos. Hay que darle una figura jurídica clara", analizó.

La palabra de Valeria Saunders: