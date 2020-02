"Hubo presiones gremiales para impedir que 'La Trochita' salga el fin de semana"

El director de CORFO Oeste, Teodoro Yuziuk, es una de las personas denunciadas por la Unión Ferroviaria por presuntas presiones para que el Viejo Expreso Patagónico saliera durante la Fiesta del Tren a Vapor, pese a que los trabajadores se negaban a realizar horas extra producto del reclamo salarial que sostienen.

"Yo tomé conocimiento anoche. Me llama la atención porque lo que hicimos fue hacer lo posible para que salga el tren en una fiesta tan importante, que además es la Fiesta del Tren", aseguró Yuziuk. "Fuimos a hablar con la gente, a tratar de pedirles que colaboren. Son días de los maiteneros, de los ferroviarios y les pedimos este esfuerzo de dos días", agregó.

"Sabemos que tienen un reclamo justo, pero pedimos que dejen afuera eso por dos días. El ministro Cavaco está haciendo esfuerzos tremendos para destrabar este conflicto salarial que existe".

Además, el funcionario sostuvo que las presiones fueron de parte dirigentes gremiales para que no salga el tren. "Algunas personas lo agitaron, algún dirigente gremial y algunos compañeros de trabajo se engancharon con eso. Si el tren no salía era un perjuicio para la gente", remarcó.

"Las presiones fueron de dirigentes gremiales locales, no hubo una decisión nacional de la Unión Ferroviaria".

"Yo no tengo dudas de que fue así. Ha quedado demostrado que los empleados del Trochita tanto en El Maitén como en Esquel pusieron su buena voluntad para trabajar a pesar de los problemas que tenemos en la provincia. Que justo en la Fiesta del Tren paren estoy convencido de que fue agitado por parte de algún dirigente gremial", analizó.

"El sábado había más de 30 mil personas y si no salía el tren se llevaban una imagen muy fea y eso se vende para afuera. Hubo tres salidas", comentó el titular de CORFO y dejó en claro que "nosotros consideramos que no violamos ninguna regla, estaba garantizada la seguridad del tren. Los maquinistas fueron los que encendieron las máquinas, no me puse yo a manejar una locomotora". "Hicimos lo que teníamos que hacer para prestar ese servicio a los turistas", enfatizó.