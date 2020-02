Preocupación por la crisis: "A mitad de febrero no se anunció ni el pago del primer rango"

Este jueves al mediodía, en el hall de los Tribunales de Esquel, se realizó una concentración de trabajadores del Poder Judicial en reclamo del pago de salarios, recordando que, en la planta judicial, hay empleados de todos los rangos y aún no saben cuándo cobrarán los haberes de enero.

En ese marco, una de las juezas que acompañó el movimiento fue la Dra. Carina Estefanía, Presidenta de la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de Chubut. La jueza penal resaltó que el encuentro "Tenía que ver con acompañar y estar presentes en el reclamo que vienen realizando los trabajadores, en el entendimiento de que se trata de un reclamo en común. Estamos ante una grave crisis provincial, que todos conocemos, que tiene que ver con que el Poder Ejecutivo no puede pagar los sueldos en tiempo y forma".

"El tema del pago escalonado ha pasado a ser un tema prácticamente secundario. El problema que se presenta es que ese pago escalonado nunca es anunciado en tiempo y forma. Se dan fechas tentativas que luego no se pueden cumplir. Se han estirado los plazos. El ejemplo más claro es que estamos a mitad del mes de febrero y todavía no se anunció el pago siquiera del primer rango, que son trabajadores de la administración pública que perciben menos de 40 mil pesos", agregó Estefanía.

Por otra parte, la Doctora manifestó: "Esta situación es la que preocupa a todos los que trabajamos en el poder judicial, sin interesar cuál es el cargo que ocupamos. Preocupa porque ya el problema no es solamente el cobro fuera de término de los salarios, sino que vemos que estamos ante una crisis que pareciera no tener fin y no vemos que el gobierno esté anunciando medidas que sean paliativas de esta crisis. De allí que lo que nosotros venimos reclamando, fundamentalmente, es esto, que haya un plan de gobierno y que podamos visualizar que estamos llegando a un punto en que las medidas van a ser superadoras de este problema, y no, por el contrario, que sigan agravándose".

"Es importante señalar que debemos proteger el funcionamiento del poder judicial. Es un servicio esencial para los justiciables y para toda la ciudadanía de Chubut. Nuestro interés es prestar de manera eficaz y eficiente el servicio de justicia".

Por último, Estefanía se refirió a la reunión con Arcioni el viernes pasado: "Lo único que anunció en esa oportunidad fue que estaban por comenzar con la renegociación de la deuda externa, pero, sobre el particular, sabemos que no es algo que se resuelva inmediatamente, que también depende de los acreedores y de la voluntad de extender los plazos de pago. De allí que no puede ser la única medida que debieran tener en cuenta para poder superar este déficit, que para el 2020 se proyecta en 21 mil millones de pesos, lo cual habla de un déficit de 1800 millones de pesos mensuales. Digo este número porque es el que anunció el ministro Antonena en la reunión con el gobernador y también lo hemos verificado en otras reuniones que hemos realizado con legisladores de distintos bloques de la Legislatura chubutense. Tuvimos una asamblea y lo que sí vamos a iniciar es una acción judicial para ver si podemos acceder a la información pública a la que cualquier ciudadano tiene derecho, respecto de los ingresos y egresos que se producen en la administración pública provincial. Esperamos que no tengamos que tomar otro tipo de medidas".