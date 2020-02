Este domingo será la pedaleada en defensa del agua

El próximo domingo tendrá lugar la pedaleada en defensa del agua, bajo el lema "la 5001 no se toca". Esta actividad estaba programada para el pasado 4 de febrero y los participantes iban a dirigirse a la tradicional marcha en bicicleta, pero tuvo que suspenderse por lluvia.

La concentración será en el mismo punto donde habían convocado en aquel entonces: la rotonda de Avenida Yrigoyen y Don Bosco. El recorrido comprenderá las avenidas principales, llegarán a la Cascada y desde allí se dirigirán por Alvear hasta la Plaza San Martín.

"Esta vez será urbana y cualquiera puede participar. No va a haber tanto requerimiento como había la vez pasada porque no va a ser en la ruta", remarcó Camila Neyra, la organizadora de la propuesta. La inscripción puede realizarse cualquier día de 18 a 21 en el local del "No a la Mina" (Alvear y Fontana) o de manera online en el evento de Facebook llamado "Pedaleada urbana en defensa del agua.La 5001 No se toca".

Todos los detalles: