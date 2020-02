Zoonosis: intervenciones quirúrgicas y canes para adoptar

La Municipalidad de Esquel a través del Departamento de Zoonosis informa que se encuentra vigente la ordenanza 86/18 que regula la tenencia responsable de mascotas.



Durante este mes se realizaron en instalaciones de Zoonosis 25 castraciones y dos controles antirrábicos, con el acompañamiento del trabajo de Agentes Sanitarios que dependen del área Externa del Hospital Zonal Esquel. Además, desde el ámbito municipal se informa que se encuentran en adopción un cachorro y tres perros adultos. Los interesados pueden consultar en las oficinas de Chacabuco y Avenida Yrigoyen.



SOBRE LA ORDENANZA

El propietario y poseedor o tenedor de los canes es el responsable de las obligaciones, prohibiciones y sanciones que esta ordenanza establece.



La tenencia responsable implica proveer adecuada alimentación, proporcionar vivienda o refugio, darle contención y buen trato. Además desparasitar anualmente, usted puede consultar en el municipio, brindarle asistencia médica veterinaria (controles preventivos).



REGISTRO MUNICIPAL

Se solicita inscribir en el Registro Municipal a su perro (dentro de los 5 meses de haber nacido) al realizarlo el personal municipal hará entrega de una constancia de inscripción como también de una patente identificatoria, adoptar las medidas pertinentes para que su mascota no cause molestia a los vecinos, evitar que su perro circule libremente en la vía pública o en predios particulares, recoger los excrementos que el can deposita en la vía pública, sitios vecinales comunes o establecimientos públicos.



Para realizar castraciones y registrar a su mascota acercarse de lunes a viernes de 7 a 13 horas o los sábados de 8 a 12 horas en las oficinas del área de Zoonosis. Contacto: 15691623.-