Puratich sobre la reunión con ATE: “Un paso más hacia adelante”

El ministro de Salud, Fabián Puratich, valoró el hecho de que en la reunión con los representantes de ATE se “dio un paso más adelante para tratar de cumplir la totalidad del acuerdo paritario de 2019 que hasta el momento no hemos podido cumplir”.

“Hemos mejorado la oferta realizada con anterioridad, y el miércoles nos volveremos a reunir”, adelantó el funcionario provincial.

DÍA MUY TRISTE

En otro orden, Puratich afirmó que “hay derechos que no deben ser vulnerados y hoy un grupo de trabajadores de la Salud vulneraron derechos de quienes más necesitan concurrir al Hospital de Trelew, bloqueando su ingreso”.

“Incurriendo en una ilegalidad absoluta y a mí me da vergüenza como trabajador de la Salud, porque al hospital concurre gente que tiene muchísimas más necesidades y urgencias que otras personas que tienen trabajo y obra social”, insistió.

Puratich resumió que hoy fue “un día muy triste para la Salud, la gente no va a los hospitales a pasear. Hay límites que no se deben sobrepasar y hoy se superó un límite que me pone muy triste como trabajador de la Salud”.