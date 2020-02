Una película, una serie, un libro: una nueva columna de opinión

Las películas, series y libros, en épocas pasadas, eran ocasionales y solo unos pocos podían costearlos. El cine era un gusto ocasional, la televisión un lujo inusitado y los libros un tesoro que solo se encontraba en unas pocas casas. Actualmente, con el auge de la tecnología e internet, todas estas formas de arte se han vuelto de acceso público: con tan solo presionar un botón, prender una PC, encender un libro electrónico, usar el celular o salir caminando hacia el cine, la mayoría de las personas pueden darse el gusto que antes solo tenían unos pocos.

Por supuesto, todo esto aparejó una inmensa oferta: hay más libros, películas y series que nunca antes, y puede resultar un poco abrumador.

Al abrir Netflix, no sabemos qué elegir, y nos guiamos por recomendaciones que se basan en lo que ya vimos, en lugar de en lo que queremos ver. Quizá sea un algoritmo muy bien desarrollado, pero se mueve en círculos dentro de una burbuja de nuestros propios gustos, que hace difícil experimentar nuevas cosas, sorprendernos con algo que no veríamos usualmente.

Lo mismo ocurre con las películas, con estrenos de Hollywood, Disney, Pixar (también Netflix, con sus recientes nominaciones a los premios Oscar), y muchas, muchas productoras más. Siempre hay algo nuevo para ver, pero discernir no es nada simple, en especial, en pareja o en grupos, con gustos dispares.

Los libros, en particular, son de lo más difícil a la hora de tomar una decisión. Los libros electrónicos han renovado un poco la costumbre (en extinción) de la lectura: como fanática del papel, confieso que, aunque escéptica al principio, la posibilidad de conseguir ediciones imposibles de encontrar en Argentina, la capacidad de llevar libros en viajes sin preocuparme por el peso y la batería que dura meses hicieron que mi Kindle se vuelva un compañero indispensable. El precio también se reduce drásticamente, pero no deja de ser difícil elegir: que a uno le guste el libro de una autora o un autor, no significa que el siguiente va a gustar de la misma manera; lo mismo con los géneros, temas o nuestra propia percepción, ya que, como se suele decir, "nunca se lee el mismo libro dos veces".

Muchos sitios ayudan: Goodreads, IMDB, Rotten Tomatoes y Filmaffinity, para nombrar algunos. Acá, te presentaremos los puntajes de cada uno, pero nuestra decisión será al azar: elegiremos de acuerdo con algo que hayamos visto, leído o comenzado a ver recientemente, con algunos consejos para evitarlo o darle una oportunidad, según tus gustos.

¡Esperamos que lo disfrutes!

La película de la semana

Parásitos

Cómo no comenzar con la sorpresa de los Oscar, la primera película surcoreana en ganar una estatuilla de la Academia que, además, obtuvo los galardones de mejor película extranjera y mejor película. Muchos me preguntaron el género: desde comedia y crimen hasta suspenso y drama, la película dirigida por Bong Joon Ho tiene de todo y abarca muchas temáticas: clasismo, la vida cotidiana en Corea, el fastidio, los límites de lo que puede tolerar una persona.

El resumen es bastante simple, pero no llega siquiera a definir un décimo de las sensaciones que presenta al verla: "Tanto Gi Taek (Song Kang-ho) como su familia están sin trabajo. Cuando su hijo mayor, Gi Woo (Choi Woo-sik), empieza a dar clases particulares en casa de Park (Lee Seon-gyun), las dos familias, que tienen mucho en común pese a pertenecer a dos mundos totalmente distintos, comienzan una interrelación de resultados imprevisibles".

La película no resulta pesada de ver, al contrario de lo que puede aparentar, pero tiene bastante tensión, algo de violencia gráfica y mucho de violencia psicológica.

Recomendada para: adultos.

Quiénes deben evitarla: personas sensibles a las imágenes crudas o muy nerviosas (gran parte de la película la pasé apretando los puños y deseando que termine un momento estresante).

Quiénes deben verla: fanáticos de Bong Joon Ho, del cine under (aunque esta película en particular sea bastante acorde a los estándares de Hollywood) y quienes quieran probar algo nuevo.

Puntajes: IMDB - 8.6 de 10; Rotten Tomatoes - 99%; Filmaffinity - 8.1 de 10

La serie de la semana

The Crown

Elegí The Crown para esta primera reseña porque acabo de ver un capítulo que me recordó mucho a la comunidad de Esquel: el episodio 6 de la tercera temporada, "Twysog Cymru", en que el príncipe Carlos es coronado príncipe de Gales, un país del que no habla el idioma ni conoce las costumbres, con galeses hartos de que intenten imponerles una cultura de la que no todos desean formar parte. Muchos políticos y actores celebraron la decisión de que el capítulo sea casi completamente en galés, y enseñe que el lenguaje está vivito y coleando, sin lamentaciones ni disculpas. La serie, en completo, muestra la historia de la corona inglesa desde la asunción de la reina Isabel II y los eventos que dieron forma a la segunda mitad del siglo veinte. Es a la vez una oda y una crítica brutal a la realeza de Inglaterra, sus funciones y las personalidades de sus miembros.

Algunos capítulos son muy llevaderos pero otros son difíciles de digerir, algo lentos y monótonos. La producción es maravillosa y los actores, nominados innumerables veces, representan sus papeles a la perfección.

Recomendada para: adultos.

Quiénes deben evitarla: personas que se aburran fácilmente.

Quiénes deben verla: fanáticos de la realeza, de la historia y personas a las que les interese conocer más sobre la monarquía.

Puntajes: IMDB - 8.7 de 10; Rotten Tomatoes - 89%; Filmaffinity - 7.7 de 10

El libro de la semana

Lo mucho que te amé - Eduardo Sacheri

El escritor famoso por la novela que dio vida a la película "El secreto de sus ojos" regresó el año pasado con una novela de amor, extrañamente narrada desde la perspectiva de una mujer. Aunque suele escribir de fútbol y del barrio, Sacheri continúa sin fallar y elige llevarnos a otra época, los años 50, en el barrio de Palermo, en Buenos Aires. "Creo que si alguien supiese la historia de mi vida la vería como una vida mal vivida, llena de secretos, traiciones, ocultamientos. Pero en esta historia en la que casi todo lo que hago lo hago mal, me permito creer que hay una cosa, una sola cosa, que hago bien", dice la protagonista, y así da el pie a una historia de ¿amor?, muy diferente a las de Florencia Bonelli o Cristina Bajo. No se puede hablar más sin incurrir en los temidos spoilers y arruinar la trama.

El libro es muy fácil de leer aunque se trate de una historia dramática. Sacheri suele caracterizarse por un tono melancólico, recordando sitios y costumbres pasadas que se han perdido hoy.

Recomendado para: adultos.

Quiénes deben evitarlo: quienes deseen leer algo más "profundo", si se puede llamar así, con más contenido. Quienes no disfruten del romance (o la falta de romance).

Quiénes deben leerlo: las personas a las que les guste Sacheri, ya que mantiene su estilo habitual. Quienes disfruten de las novelas histórico-románticas con un poco más de realismo.

Puntaje: Goodreads - 4.1 de 5