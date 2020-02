Supuesta amenaza a Sastre: ¿De dónde salió el rumor?

El fiscal a cargo de la causa que investiga la denuncia penal del vicegobernador de Chubut, Ricardo Sastre, dijo que "a poco de ahondar se puede decir que al menos una de las fuentes (de la supuesta amenaza a Sastre) es difícil de creer".

El fiscal jefe de Puerto Madryn, Daniel Báez abrió una investigación por presuntas “amenazas” al vicegobernador de Chubut, Ricardo Sastre, quien presentó una denuncia por unos mensajes que recibió de dos policías, los cuales le advirtieron que le estaban por armar una causa por drogas. Luego amplió la acusación e indicó que un auto sospechoso estaba afuera de su casa.

Báez aclaró que todo comenzó aproximadamente hace 10 días, cuando Sastre se manifestó preocupado porque le enviaban mensajes de texto, diciéndole que tuviera cuidado porque le estarían intentando armar una causa. “Le dicen que tuviera cuidado, porque había un grupo de personas de la fuerza policial que estarían tratando de armar algo, le nombran a sus hijos. Le dicen que tome recaudos, pero no le dicen por qué tampoco”, explicó el fiscal.

Asimismo, Baez reconoció que la preocupación de Sastre es más allá de cualquier disputa que tuviera, "porque esto superaba cualquier cosa. Le dicen que le iban a plantar droga a él o a sus hijos, ahí es donde él realmente se preocupa y hace la denuncia”, dijo. Y agregó que “aporta los elementos necesarios, mensajes de WhatsApp y capturas de pantalla donde le van aportando datos e información, no le da muchos nombres”.

"EL RELATO NO TIENE SUSTENTO"

El fiscal confirmó que convocó a uno de los agentes policiales de apellido Cleri que presta servicios en la zona de la cordillera, quien le envío mensajes por WhatsApp a Sastre, y reconoció el envío de mensajes. “La verdad es que es todo bastante confuso, él dice que esta persona que le pasa información la conoció en el 2008, la vuelve a ver en el 2015, y ahora se le aparece, no tiene teléfono, nadie lo vio a hablar con él, yo le dije que me cuesta bastante trabajo creerle, no tiene la manera de decirme si esta persona existe o no”, manifestó. (LU20 y ADNSUR).