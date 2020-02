Jornadas Bovinas Patagónicas: están abiertas las inscripciones

Carlos Buduba comentó cómo será la organización de las VII Jornadas Bovinas Patagónicas, que tendrán lugar en abril en la zona de Esquel. La inscripción solo costará un bono de contribución de $100, que se destinará a la Cooperadora del Hospital.

Iniciarán el jueves 16 y la actividad de ese día estará concentrada en La Rural. El viernes 17 se hará una salida a campo, a la estancia Los Ñires, que se encuentra a 60 km de Esquel: es importante la inscripción a través del sitio web, http://www.jornadasbovinaspatagonicas.com/, ya que las personas que no tengan cómo llegar allí tendrán disponible un colectivo gratuito.

También asistirán disertantes que demostrarán, de manera teórica y práctica, técnicas de bienestar animal, mejoras para sistemas productivos, etc. Todo esto terminará con un asado.

Las charlas estarán dirigidas al sector patagónico específicamente, donde se hablará de cambio climático, cultivos que se pueden implementar en la zona y varios temas más; hay 14 instituciones encargadas de la selección de expositores. La finalidad de la jornada es llegar a una conclusión sobre dónde se quiere llegar con la ganadería de la región.

“Hoy la ganadería patagónica está compleja”, declaró Juan Pablo Martínez Stanziola. En particular, se hará énfasis en los nuevos aspectos: bienestar animal y la huella de carbono. “Parecen muy abstractos pero el mundo de hoy los está buscando, y en Patagonia hacía mucho tiempo que no traíamos eso. La idea de esta jornada es volver a estos temas tan importantes a nivel mundial y que no nos quedemos afuera”.