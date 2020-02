"Si aparece un compromiso formal y escrito, nosotros levantamos la medida de fuerza"

Néstor Pais, secretario administrativo de la Unión Ferroviaria, dialogó con Red43 sobre la medida de fuerza determinada por el gremio que deja sin salidas de 'La Trochita' a la región durante todo el fin de semana largo de Carnaval. Aseguró que al conocerse la decisión, Leandro Cavaco, ministro de Agricultura, Ganadería, Industria y Comercio, se comunicó con él.

"Cavaco me dijo que iba a hacer lo posible como para tener alguna nota diciendo que el dinero que deben de zona y antigüedad se va a pagar con los haberes de febrero", contó Pais. "Si aparece un compromiso formal de una autoridad que diga que con los haberes de febrero se va a cobrar la antigüedad y la zona como corresponde, y que en marzo la Secretaría de Trabajo nos va a citar para hablar del resto de los ítems, levantamos la medida de fuerza", agregó el dirigente sindical.

"Necesitamos un compromiso real y escrito donde digan que los ferroviarios van a cobrar por lo menos la antigüedad y la zona junto con los haberes de febrero. Luego de eso, propusimos sentarnos a dialogar los primeros días de marzo sobre cómo van a pagar las cláusulas gatillo y cómo van a pagar el retroactivo".

Consideró que de parte del Gobierno "hay predisposición para terminar con el problema, pero nos dijeron que solamente se podía solucionar a través de un decreto que tenía que firmar Economía, el gobernador y otros funcionarios. Hace varios días que estamos esperando eso". "La realidad es que la gente no cobra y hemos tenido suficiente paciencia. No nos pueden dejar siempre para lo último, hace un año que tenemos este problema y no vemos solución", agregó Pais.

"De palabras ya estamos un poco desilusionados, no han podido cumplir las promesas que nos hicieron de palabra. Queremos algo por escrito y que lo escrito se cumpla".

Aseguró también que las salidas que se hicieron durante la Fiesta del Tren a Vapor, cuando los trabajadores de El Maitén se negaban a realizar horas extra el fin de semana, y que provocaron una denuncia de la Unión Ferroviaria contra el director de CORFO y el gerente del Viejo Expreso Patagónico, provocaron más tensión la relación. "Los compañeros de El Maitén fueron engañados a la Estación porque les dijeron que podía llegar a ir Cavaco. Eso no pasó, estuvo el gerente de 'La Trochita', el intendente con malos tratos según me contaron les dijo que el tren tenía que salir. Yo les aconsejé que se fueran de la reunión porque lo que menos necesitamos es pelearnos con el intendente", relató el gremialista.

"Decidieron sacar el tren igual sin las mínimas medidas de seguridad y tuvimos que hacer la denuncia porque no podemos ser cómplices de eso. Nuestra obligación como gremio es denunciarlo y ahora la Secretaria de Trabajo y la CNRT decidirán si tenemos razón o si cualquiera puede sacar un tren sin las mínimas medidas de seguridad", concluyó.