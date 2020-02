Arcioni a los docentes: "Les pido que por favor vuelvan a las aulas"

El gobernador Mariano Arcioni pidió este viernes, en la conferencia de prensa por la entrega de los aportes del Plan Calor, que todos los docentes comiencen las clases, ya que "no queremos repetirlo", mencionó, refiriéndose a la crisis educativa del año anterior.

Dijo que se pueden mejorar muchas cuestiones, pero "lo importante es que estemos todos juntos, que estemos acá, acompañando y sabiendo cuáles son las prioridades que hoy tenemos". Así, solicitó a todos los docentes de la provincia que "así como hemos cumplido con nuestra deuda de la cláusula gatillo, les pido que por favor vuelvan a las aulas".

A esto, añadió: "Seguramente tendrán sus razones para que podamos discutir y ver cómo podemos mejorar muchas cuestiones. Este gobernador y todo el equipo de gobierno tienen las puertas abiertas, los brazos abiertos para seguir conversando y poder llegar a ese consenso, y que la educación de esta provincia vuelva a la normalidad". Celebró que haya habido diálogo y buena predisposición a lo largo de estos meses.

"Hoy los niños, las familias, necesitan que los chicos estén aprendiendo. Ya tuvimos una crisis que no queremos volver a vivirla, que no queremos volver a repetirla; que no lleva absolutamente a nada".