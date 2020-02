Futbol de veteranos en los festejos del cumpleaños de Esquel

Entre mañana sábado y el domingo se llevará a cabo en el Estadio Municipal de Esquel un Torneo Cuadrangular de Fútbol de Veteranos, dentro del marco de este nuevo aniversario de la ciudad de Esquel.

Bajo la organización de la Asociación de Fútbol Veteranos del Oeste y el acompañamiento de la Secretaria de Deportes y Recreación de la Municipalidad de Esquel, se llevará a cabo este cuadrangular en las categorías Senior y Maxi.

Tomarán parte en la categoría Senior los elencos de Lennart Englund, Deportivo Estación, Los Halcones y Estrella Roja, mientras en la categoría Maxi jugarán Defensores de Estación, Frenos Quintín, Bella Vista y Sargento Cabral.

LOS PARTIDOS DEL FIN DE SEMANA

Los encuentros de mañana sábado

13.45 hs: Defensores de Estación vs. Frenos Quintín (Categoría Maxi)

15.15 hs: Lennart Englund vs. Deportivo Estación (Categoría Senior)

16.45 hs: Bella Vista vs. Sargento Cabral (Categoría Maxi)

18.15 hs: Los Halcones vs. Estrella Roja (Categoría Senior)

Los encuentros del día domingo:

13.45 hs: tercer y cuarto puesto (Categoría Maxi)

15.15 hs: tercer y cuarto puesto (Categoría Senior)

16.45 hs: primer y segundo puesto (Categoría Maxi)

18.15 hs: primer y segundo puesto (Categoría Senior)