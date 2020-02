Arcioni se reunió con Ongarato y otros 24 intendentes para hablar sobre el ciclo lectivo 2020

Este viernes, el gobernador del Chubut, Mariano Arcioni, mantuvo un encuentro con intendentes y jefes comunales de toda la provincia para dialogar, en el marco de la coyuntura actual, la situación de cada localidad de cara al inicio del ciclo lectivo, como así también analizar y proyectar acciones para todo el transcurso del 2020.

En ese contexto, el mandatario provincial solicitó a los docentes de Chubut que la semana próxima inicien normalidad el ciclo lectivo y “vuelvan a las aulas”, a la vez que valoró los canales de diálogo que durante los últimos meses se mantuvieron con los representantes del sector.

Del encuentro, que se realizó en la Sala de Situación de Casa de Gobierno, en Rawson, participaron los intendentes y jefes comunales de 28 de Julio, Adriana Agüero; de Aldea Beleiro, Oscar Anselmo Sánchez; de Buen Pasto, Juana Rodríguez; de Cushamen, Ricardo Millahuala; del Dique Florentino Ameghino, Raúl De Domingo; de Facundo, Vilma Pinilla; de Gan Gan, Pedro Huisca; de Gastre, Genaro Pérez; de Lago Blanco, Micaela Bilbao; de Lagunita Salada, Miguel Ancamil; de Las Plumas, Nilda Tolosa; de Los Altares, Alejandro Sandoval; en representación de Paso del Sapo, Patricio Díaz; de Puerto Pirámides, Jorge Perbersi; de Cerro Centinela, Cirilo Ñancuan; y de Telsen, Leonardo Bowman.

También estuvieron presentes los intendentes de Cholila, Silvio Boudargham; de Esquel, Sergio Ongarato; de Epuyén, Antonio Reato; de Gaiman, Darío James; de José de San Martín, Rubén Calpanchay; de Lago Puelo, Augusto Sánchez; de Paso de Indios, Mario Pichiñan; de Rawson, Damián Biss; de Río Mayo, Alejandro Avendaño; de Tecka, Jorge Seitune; y en representación de Río Senguer, Jorge Barrera; y de Sarmiento, Daniela Santos.

Arcioni dialogó con los intendentes y jefes comunales sobre las situaciones puntuales de cada lugar, atendiendo además al repaso de las obras de infraestructura escolar y los trabajos a seguir desarrollando en el corto y mediano plazo.

Volver a las aulas

El gobernador Arcioni destacó la necesidad de que los docentes “vuelvan a las aulas” la semana próxima para dar inicio al ciclo lectivo y destacó el hecho de que con esfuerzo el Gobierno pudo “cumplir con la deuda de la cláusula gatillo”.

Reconoció, no obstante, que “seguramente en algún momento tendrán sus razones para volver a discutir, y ver en que podemos mejorar muchas cuestiones”.

“Este Gobernador y este equipo de gobierno tiene las puertas abiertas para seguir conversando y alcanzar consensos, y que la educación en nuestra provincia vuelva a la normalidad”, señaló.

En ese orden, Arcioni reconoció “el diálogo, la buena predisposición a lo largo de todos estos meses, porque venimos conversando hace mucho tiempo para que podamos iniciar el ciclo lectivo con normalidad”.

“Los niños, las familias, necesitan que los chicos estén aprendiendo, ya tuvimos una crisis que no queremos volver a vivirla, que no queremos volver a repetirla. No llevó absolutamente a nada, no hay ganadores ni vencidos. Hay perjudicados y ellos son los chicos”, afirmó Arcioni.

Salir adelante

Arcioni transmitió además que “este Gobernador y todo su equipo está poniendo absolutamente todo para salir adelante. Esta provincia no escapa a lo que ocurre a nivel nacional, estamos viviendo una situación muy delicada y, así como la estamos viviendo, también la estamos solucionando día a día, mirando hacia adelante y sabiendo cuales son nuestros objetivos”.

“Sabemos cuáles son nuestras prioridades y cuáles son nuestras responsabilidades. Por eso convoco una vez más a que sigamos trabajando como lo venimos haciendo con las puertas abiertas, que colaboren, que sean solidarios, y que tengan la razonabilidad y el entendimiento para el pueblo de la provincia del Chubut”, concluyó el mandatario.