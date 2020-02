Piedra Parada: sin clases por falta de luz

El motor del grupo electrógeno que abastece a la institución educativa se rompió a principios de febrero y los equipos de energía solar no alcanzan a solventar la demanda energética.

La escuela N° 7706 de Piedra Parada se encuentra sin energía por un desperfecto técnico que dejó fuera de servicio el motor que provee de energía a la institución. Al no haber luz las condiciones de higiene no están garantizadas para que los 22 alumnos y docentes puedan comenzar el ciclo lectivo 2020.



En dialogo con Cadena Tiempo , la directora de la escuela, Mirta López explicó que la situación data de tiempo atrás: “El año pasado estuvimos 5 meses sin clases porque había un desperfecto en el grupo generador, cuando nosotros dependemos de la luz para que funcione la bomba de agua potable y la comunicación”.



A su vez López contó que pese a los reiterados pedidos de ayuda al gobierno provincial, no ha obtenido respuestas: “La comisión de Servicios Públicos que vino de Rawson a arreglar el motor, lo había hecho, pero provisoriamente, porque no tenían el repuesto del alternador del que había que cambiar”, por lo tanto, el motor se volvió a descomponer a principios de febrero, días antes del comienzo de clases.



La escuela de Piedra Parada funciona además como internado que alberga a los estudiantes cinco días a la semana. “No puedo tener a mis alumnos ni al personal de la escuela viviendo en malas condiciones de higiene, además los paneles solares y equipos de energía eólica que se han colocado solo funcionan para las luminarias y no alcanzan a abastecer los freezer dónde guardamos las provisiones”, manifestó la directora del establecimiento donde se abastecen de alimentos cada 15 días debido a la lejanía de los centros urbanos.