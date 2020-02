Los hechos policiales del fin de semana: alcoholemias, incendios, accidentes y temporal

El fin de semana tuvo mucha actividad policial. Además del gran operativo por la Fiesta del Asado, las inclemencias climáticas causaron que se debiera desplegar a varios operativos para colaborar con la situación.

Esto se sumó a dos accidentes viales en la Ruta 40, en los cuales los involucrados solo sufrieron lesiones leves.

Respecto al accidente en la ruta donde no se encontró a ningún conductor, el comisario Vicente Avilés contó que el hombre que conducía se presentó en la comisaría, luego del accidente, a hacer una exposición policial. Había llegado a Esquel por sus propios medios, con la ayuda de un vecino. Comentó que, debido a los grandes daños en la ruta, venía despacio: sin embargo, el viento del temporal lo sacó del camino y llevó a que volcara. Afortunadamente, solo sufrió lesiones leves.

Por otro lado, las alcoholemias positivas llegaron a un altísimo porcentaje este fin de semana: hubo 12 en Esquel y 20 en Cholila.

“Si bien los sistemas de seguridad funcionan, hay gente que todavía no toma conciencia sobre lo que significa el alcohol al volante”.

La policía también intervino en el incendio que se produjo sobre el barrio Lennart Englund. Se cree que no fue intencional, sino simple imprudencia. El viento llevó a que el fuego se propagara de forma inmediata, pero no hacia las viviendas, sino en la dirección opuesta, por lo cual los daños materiales no fueron graves. Alrededor de las 6 p. m. ya estaba controlado en términos generales y cerca de las 8 p. m. se reactivaron algunos focos, pero fueron sofocados. Esta mañana, la lluvia ayudó a terminar de apagarlo.

Las palabras del comisario: