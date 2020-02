Coronavirus: el HZE está preparado pero advierten que "no es un riesgo inmediato"

El doctor Enzo Lavarra conversó con Red43 al respecto de la nueva cepa de coronavirus que se originó en China y afecta principalmente a ese país, pero que ya registra casos en otras partes del mundo. A raíz de eso, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el alerta global.

"El alerta obedece a que cualquier país puede recibir pacientes que tengan este nuevo coronavirus", explicó Lavarra. En este contexto aseguró que se habla de recibir a los posibles afectados por la enfermedad dado que fuera de China hubo muy pocos casos de transmisión entre humanos: "Solo en algunos países puntuales de Europa hubo transmisión de persona a persona".

"El único caso sospechoso sería aquel paciente que tuvo contacto directo con el epicentro en China o que haya tenido contacto con algún paciente que tenga coronavirus", destacó el médico al respecto de cómo se trabaja para detectarlo y activar los protocolos establecidos.

"Deben ser personas que presenten síntomas compatibles pero además hayan estado en China o en contacto con alguien que tenga el diagnóstico del coronavirus, eso incluye al personal de salud que pueda haber atendido pacientes que tengan esta enfermedad".

En Argentina, Lavarra dejó claro que "no es un riesgo inmediato". "Si bien se han activado las sospechas en algunos lugares de Capital Federal y Provincia de Buenos Aires, no somos un país que tenga alto riesgo. Tiene que ver con la lejanía de China, que no recibimos tantos turistas y que llegar de China a la Argentina lleva mucho tiempo", puntualizó.

"La inmensa mayoría de los casos está ocurriendo en China, muy pocos en otros países y gran parte de esos es gente que estuvo en territorio chino", subrayó.

Con relación a la familia de virus y a la nueva cepa que está provocando el alerta actual, señaló: "Coronavirus es un gran grupo de virus. Este está teniendo unos 20.000 casos diagnosticados y los fallecidos si se saca un número rápido son del 2%, pero todavía no sabemos la evolución que están teniendo los demás. Si uno mira la tasa de recuperados es similar a la de fallecidos, un poco más alta". "En este momento podemos decir que no pareciera tener la mortalidad de otros brotes de coronavirus pero sacar números ahora se hace difícil. Esto es muy cambiante, no pareciera un riesgo inmediato pero tenemos que estar preparados porque puede cambiar en cualquier momento", concluyó el profesional.

La palabra de Lavarra: