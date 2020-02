Por 15000 horas cátedra mal asignadas, el gobierno recuperará 80 millones por mes

Se trata de docentes que cobraron horas en las que no se encontraban frente a las aulas.

El ciclo lectivo debe comenzar el 26 de febrero, pero varios representantes de los sectores gremiales dijeron que este inicio peligra, ya que aún hay escuelas en mal estado y pagos no realizados: es el caso de la cláusula gatillo, con un valor total de 480 millones de pesos. De no pagarse, las clases no comenzarían.

El ministro de Educación de Chubut, Andrés Meiszner, decidió hacer un control exhaustivo sobre varias áreas en las que había grandes gastos en educación pero que no se hallaban bien contabilizadas: es el caso de las horas cátedra, comisiones de servicio y adscripciones. En el control, se descubrió que había más de 15000 horas cátedra pagadas en las que los profesores no se encontraban frente al aula, asignadas de manera arbitraria o no trabajadas.

Esto representa un total de 80 millones de pesos, que, según Meiszner, se destinarán al pago de la cláusula. Estiman que, por año, recuperarán cerca de 960 millones de pesos solamente con esta investigación. El problema era que las horas eran asignadas por estamentos del Ministerio o planes aprobados, pero no se controlaba que se ejercieran realmente en el aula: el control lo debía hacer el Ministerio de Educación. "En muchos casos hay informes de devolución de horas no trabajadas, pero en muchos casos se van a tener que devolver", advirtió el ministro.

"El objetivo es que el inicio de clases sea con normalidad. Veremos, cuando nos sentemos a chequear bien los números, de qué manera podemos acordar el pago de la deuda que tiene el Gobierno con los docentes", declaró Meiszner en conferencia de prensa. Además, explicó que ya se abonaron los aumentos correspondientes a los auxiliares de noviembre y diciembre.

Otro de los motivos por los cuales se pagaba de más eran las comisiones de servicios y adscripciones. "La decisión del Gobernador fue que las adscripciones y comisiones de servicio quedaran descartadas a partir del 31 de diciembre de 2019. Todo eso se cayó, no se renovó y eso significa una recuperación de casi 260 millones de pesos por año", declaró. En el caso de las adscripciones, el gobierno abonaba a un empleado que migraba a otra repartición sin prestar el servicio dentro de la cartera.