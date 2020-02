Auditoría de la Terminal: el faltante es de más de 2,3 millones de pesos

Surge del informe de Hacienda. No está claro si se trata de algo que las empresas deben o si no fue correctamente facturado.

La Secretaría de Coordinación y Finanzas de la Municipalidad de Esquel entregó esta mañana la auditoria a Sergio Ongarato sobre el dinero faltante que se detectó en la Terminal de Ómnibus y que corresponde a la gestión anterior, que estaba a cargo de Andrea Rowlands, actual Secretaria de Gobierno.

"Lo que determinó el informe detallado es que la deuda según los documentos firmados es de más de 2,3 millones de pesos", informó el titular del área de hacienda, Matías Taccetta. "Constatamos los convenios de esas empresas con el municipio y detectamos que había facturas que no fueron emitidas. También revisamos la situación de cada una de las empresas", agregó el contador.

Ahora, Rowlands tendrá que explicar si ese dinero efectivamente nunca fue abonado o si por algún motivo no fue facturado. "Tendremos que ver si no se ha ingresado o se ingresó a otra cuenta. La gerente anterior dijo que puede haber fallado la conciliación y que se compensaban alquileres con pasajes. Toda esa documentación no está en el sistema informático y por eso desde acá figura la deuda de las empresas con el municipio", detalló. En total, "entre 8 y 9 empresas figuran como deudoras".

Por otra parte, por una ordenanza del 2.000 la gerencia de la Terminal de Ómnibus debe presentar un informe al Concejo Deliberante mes a mes sobre el estado de las cuentas. Este punto, aparentemente, tampoco se venía cumpliendo.

"No hay forma de saber desde la Secretaría de Hacienda si un colectivo que ingresó a la Terminal pagó o no. Nosotros podemos decir si lo facturado está o no cobrado pero no puedo confirmar a ciencia cierta si todo lo que sucedió en la terminal está facturado", enfatizó Taccetta.

Al respecto de la situación de Rowlands, el funcionario subrayó: "Yo vengo hablando hace más de una semana con ella para que me explique. Si hay algún faltante o el dinero fue depositado tendrá que presentar los comprobantes". En caso de que hayan existido compensaciones, es un problema porque "no están contempladas dentro de la administración municipal y va a tener que presentar los comprobantes ya que no pasaron por el área de compras".

Acerca del futuro de la actual Secretaria de Gobierno aún no se conocen detalles. Hoy tuvo una reunión con el intendente Sergio Ongarato, que tendrá la última palabra.