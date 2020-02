Trevelin y Esquel participan del Torneo Modalidad 3D en Pedro Luro

Este Domingo 9 de Febrero, 4 arqueros y 2 arqueras se trasladarán más de 2500 kilómetros hasta Pedro Luro, Provincia de Buenos Aires para representar al C.A.R.P.O. y la región cordillerana en el torneo rankeable 3D organizado por Arqueros Fortin Colorado.

Solana Muñoz Gomez, Florencia Gomez, Alberto Albarracín, Marcelo De La Fuente, Christian Dromaz y Nicolás Ripa (los últimos dos, encargados del Taller Autofinanciado de Arquería en el marco de las actividades de la Secretaría de Deportes de Trevelin) competiran en las divisiones Raso e Instintivo, en las categorías Infantil, Escuela y Senior.

A la fecha de cierre de las inscripciones, más de 100 arqueros de todo el país se habían inscripto en el primer cotejo oficial de la Federación Argentina de Tiro con Arco, que a su vez reviste el carácter de Rankeable (los puntos obtenidos se consideran para el ranking anual que otorga plazas en el seleccionado Argentino).

La modalidad 3D, que consiste en una simulación de caza con figuras de forma similar a animales de presa, ha ganado preponderancia en nuestra zona los últimos dos años, y para fines de Marzo (21 y 22) se desarrollaran en Trevelin dos torneos 3D, uno, de la Liga de Honor 3d Zona Patagónica (2da Fecha Circuito Social) y otro, oficial, Homologatorio, de la FATArco, ambos, con amplio apoyo institucional.

La Secretaria de Deportes y Recreación de la Municipalidad de Trevelin apoya y desea el mayor de los éxitos a los representantes de C.A.R.P.O. para el torneo Modalidad 3D que se llevará a cabo en la localidad de Pedro Luro.

Cronograma del Torneo:

08:00Hs. Cobro de Inscripción

08:15Hs. Reunión de capitanes de equipos.

08:30Hs. Revisión de equipos.

● Después de la revisión de equipos, comienza primera ronda .

● Receso

● Comienza segunda ronda.

● Entrega de premios.

● Habrá servicio de buffet No dispondremos de servicio para diabéticos ni celíacos.

No se recibirán inscripciones que no provengan de mails oficiales de clubes. El Club al que el arquero pertenece será responsable de haber enviado correctamente la información en cuestión, y no se aceptarán cambios de categoría.-

Los clubes serán responsables del 100% de la inscripción de los arqueros preinscriptos que no se hagan presentes el día del torneo.

De acuerdo a las normas FATARCO Sólo se inscribirán arqueros con su matrícula al día que pertenezcan a clubes con no más de 3 (Tres) cuotas de afiliación adeudadas a FATARCO, se recomienda antes de efectuar la misma, su consulta en http://www.fatarco.com.ar/arqueros.htm a efectos de corroborar los saldos. oficial de Fatarco.

La vestimenta del día del Torneo deberá ser el uniforme del club (o designada por este) y calzado deportivo.

No se permitirá el uso de ropa camuflada. El pago de la inscripción estará a cargo del capitán de equipo.

Al finalizar la competencia, se premiarán todas las categorías de acuerdo a la reglamentación de la FATARCO.

● El día sábado 8 de febrero habrá cena de camaradería, tendrá un costo de $550 por persona (no incluye bebida), avisar con anticipación al tel 0291-154631508

Hoteles :

Hotel Descanso Ceferiniano tel 02928 42-0126

Hostal Del Viento tel 02928 42-0265

Hotel Lisboa tel 02928 41-0167

Termas de Luro hotel & spa tel 0291 15-6493194