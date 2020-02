Temporada en Esquel: ocupación, turismo extranjero y cómo mejorar la conectividad aérea

La temporada de verano en Esquel fue de las mejores en los últimos años y los prestadores turísticos de la ciudad lo saben. Sin embargo, seguramente en su gran mayoría, consideran que hay cuestiones a mejorar y lo que más preocupa es el alto valor de pasajes aéreos desde Buenos Aires hacia Esquel.

No obstante, Carlos Scaglioni, dueño de la Hostería Angelina, dio una idea para hacer e invertir entre todos los prestadores privados. Una idea similiar a la que hace una ciudad de Caviahue con el aeropuerto de Neuquén.

Por otra parte, Scaglioni piensa que será muy difícil que las empresas Low Cost operen en Esquel y la solución sería gestionar los precios de Aerolíneas Argentinas.

"Hay que buscar alternativas. Mirando ejemplos de otros lugares, en Neuquén a 400 kilómetros está Caviahue. Tiene un centro de esquí muy visitado y termas. Hay una logística de 400 Km desde el aeropuerto de Neuquén y lleva a los turistas a visitar Caviahue. Nosotros tenemos Bariloche, que tanto los residentes de Esquel como los turistas eligen ese aeropuerto por costos, tendríamos que empezar a ensayar ahora que tenemos como aliados a Vía Bariloche con Don Otto manejando los destinos de La Hoya. Hay que ver cómo articular con ellos para que tengamos una base operativa en Bariloche y traerlos del mismo modo que Caviahue".

Sobre la ocupación en su Hosteria, "Caco" explicó: "Parte de octubre y noviembre tuvimos una demanda creciente en nuestra ocupación y servicios. Enero superó las expectativas porque siempre nos pasa algo. El año pasado también y luego se cayó por los temas sabidos. Nosotros tenemos la bendición de trabajar con muchísimo turismo extranjero. La situación del país no es buena, pero alienta a visitarnos porque somos un destino barato. Hay que resaltar el reintegro del IVA al turista extranjero. Fue una política que ha dado resultados. Antes no venían tanto desde Chile, países vecinos como Uruguay, Paraguay, Brasil. Nuestro fuerte está en el mercado europeo y americano. Siempre trabajamos bien, pero esta temporada ha sido muy buena".

Por otra parte, Scaglioni mencionó lo que ofrece en su Hostería y resaltó que tiene un servicio de internet que no hay en otro establecimiento de la ciudad. Con respecto al crecimiento de Esquel en el turismo, destacó: "La realidad es que Esquel hace falta escuchar a los turistas que los descubren. Estamos en una posición que hay que despertarse porque parece un sueño. Estamos convencidos que somos un destino elegible y en el futuro somo EL DESTINO. El pasajero extranjero que más invierte es aquel viajero que visita destinos donde no se impacta. Acá tenemos cerca todos los recursos. Eso tiene una riqueza y diversidad tan grande que es una ventaja competitiva si nos proyectamos. No hay mejor turista que el que elige su destino por su sustentabilidad. Somos sostenibles, cuidamos el ambiente. El tema del No a la Mina planteó una bisagra".