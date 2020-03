Información policial sobre el caso del hombre que se acostó a dormir en la vivienda equivocada

La jefa de la comisaría Primera, Carolina Pauli, explicó que no hubo violencia y al parecer producto del alcohol, el sujeto ingresó a la casa de una mujer de 70 años y se acostó junto a ella.

Carolina Pauli, jefa de la comisaría Primera, narró los detalles de la intervención que personal de la seccional tuvo que efectuar pasadas las 5 de la mañana de hoy en una vivienda de O'Higgins al 1200. "Una ciudadana puso en conocimiento de que un masculino había ingresado al domicilio de su madre aprovechando que la cerradura de la puerta estaba rota", remarcó Pauli.

"Se acostó en la cama junto a la mujer de 70 años. Cuando la señora se despierta no lo reconoce e inmediatamente lo invita a que se retire", explicó. Como no opuso ningún tipo de resistencia, no intentó robar nada ni se registró ningún episodio violento "esta situación indica que producto del alcohol se habría confundido de vivienda y se acostó a dormir".

"Personal policial se constituyó en el domicilio de O'Higgins al 1200, se realizó un rastrillaje pero no pudimos dar con él", agregó. De todas formas "no pasó a mayores ni se registró ninguna situación delictual. Estaría borracho y se acostó a dormir en una vivienda equivocada".