Una mujer está aislada en Esquel y estudian si tiene coronavirus

El epidemiólogo Emiliano Biondo confirmó que hay una mujer de 66 años aislada en una clínica privada de Esquel. "No tiene determinado el origen de una infección respiratoria grave y en esta fase de la pandemia se la considera dentro del protocolo de caso sospechoso", sostuvo.

"Se realizó el análisis de laboratorio y se enviaron muestras al Malbrán para determinar si se trata o no de coronavirus", detalló el especialista. De todas maneras, llevó tranquilidad y advirtió que "es muy baja probabilidad, pero en este momento de la pandemia se tiene que llevar adelante".

"Tenía un cuadro grave, se presentó en el hospital y luego como es una paciente con obra social fue trasladada a una clínica privada".

Biondo remarcó que la mujer posee patologías previas por lo cual es lógico que su caso se complique. Se detectaron entre 3 y 4 personas con contacto estrecho a quienes se les recomendó el aislamiento domiciliario. La paciente permanece en la clínica donde es atendida.

El epidemiólogo argumentó que lo más probable es que no se trate de un caso de coronavirus: "No estuvo en una zona de circulación ni en contacto con casos epidemiológicos confirmados". Respecto al contagio de persona a persona, subrayó: "Por haber estado en contacto con alguien asintomático no hay que tener miedo. Es el contacto estrecho con una persona sintomática, que es el momento que se transmite la enfermedad".

Es importante que quienes regresen de viaje desde zonas más afectadas por el coronavirus lo informen: "China, epicentro de la pandemia, Corea del Sur, Irán, Italia, España, Alemania, son lugares donde está circulando el virus con mayor intensidad. Una persona que vuelva de esos lugares tiene que informarlo y no concurrir a su lugar de trabajo, ni a las escuelas si son niños".

El Director Asociado del Area Programática, Roberto Alonso, agregó por su parte que se están organizando reuniones con los diferentes nosocomios de la zona y habrá un informe diario que en nuestra provincia se centralizará en Rawson.