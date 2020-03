Distintas áreas del estado convocan a un Esquelazo mañana

Desde el sector de Salud y múltiples áreas del estado, convocaron a un Esquelazo mañana. Se reunirán a partir de las 10 a. m. y comenzarán a marchar a las 11 a. m.

Recordemos que la última convocatoria realizada a todos los sectores se realizó en agosto del año pasado y tuvo una gran convocatoria.

Evangelina Chamorro, delegada del sector de Salud, explicó que se vienen denunciando las falencias y que el propio director debió salir a decir que el Hospital, hoy por hoy, no puede garantizar los servicios esenciales.

“La gravedad de esto significa vida o muerte para la comunidad”, dijo Chamorro. Los manifestantes se dirigieron a Tribunales para tener la garantía del Poder Judicial.

“No hay educación y no hay salud. ¿Qué nos queda? No hay salarios, no hay sostenes familiares. En estos momentos, la situación es gravísima”.