La emoción de Mario Perales, reconocido por sus 31 años en el Regimiento

En el acto por los 194 años del Regimiento de Caballería de Exploración 3, se hicieron varios reconocimientos y distinciones. Entre ellos, al exsuboficial Mario Perales, quien prestó servicios por más de 30 años en Esquel y no pudo ocultar su gran emoción.

"Estuve 31 años acá. Hice todas las cosas que había que hacer. Teniendo soldados buenos. Yo no iba a venir, pero me buscaron la vuelta. Vino el General que estaba en Estados Unidos y le pedí las cosas de esquí, escalada, seguridad, cuerdas y a los tres meses estaba el paquete acá. Ahí seguimos trabajando", expresó el exsuboficial.

"Los mejores recuerdos son todos. No esperaba esto. En esquel todos me conocen como el "Chato" Perales. No les puedo decir más nada", cerró emocionado.