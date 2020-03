Esquel: Denuncian a masajista por acoso y abuso sexual

Una mujer esquelense de 27 años vivió una incómoda y desagradable situación hace días atrás, cuando en una sesión de masajes y digitopuntura, sufrió acoso y abuso sexual por parte del supuesto profesional.

En diálogo con Red43, la joven detalló que tiene una lesión en el hombro y por recomendación de un compañero, fue a ver al masajista, un hombre de unos 60 años que atiende en calle O´higgins.

"Pedí turno el último jueves de febrero, no daba más de dolor. El masajista me vio, me tocó el cuello y me dijo que venga ese mismo día pero a las 17 hs"

La mujer relata que esa tarde fue sola al lugar y que el hombre le hizo unos masajes, le hizo sonar la espalda y que en esa ocasión, se sintió cómoda y pensó que se estaba atendiendo con un verdadero profesional.

"Tiene un espacio en su casa, una pieza con una camilla, donde no hay lugar para desvestirte sin que te vean"

El jueves 5 de marzo, la joven tuvo su segunda sesión y fue allí donde la situación comenzó a tornarse incómoda: "me estaba haciendo masajes y me di cuenta que me miraba los senos. Cerré los ojos y me dije a mi misma que me tenía que sentir cómoda".

En este marco, el hombre le acota que en unos días su mujer se iba de viaje y que él se quedaría solo unos días, palabras que también pusieron incómoda a la joven. Posteriormente, el masajista le dice a la paciente que se pare, para luego hacerle sonar el cuello: "en ese momento, me pasa la lengua por el cuello y me dijo 'a mi me gusta morder la yugular', me sentí muy incómoda, me limpié el cuello y mi cara en ese momento fue de enojo".

"Es la primera vez que me sucede algo así. Suele pasar en la calle de sentirse incómoda por miradas o comentarios"

En cuanto a la denuncia, la joven detalló que la radicó el pasado viernes 6 de marzo en la Comisaría de la Mujer y la recibieron en Fiscalía el martes 10. El fiscal a cargo argumentó que deberán realizarle pericias psicológicas a la mujer pero dentro de un mes aproximadamente.

La víctima de la situación, realizó una publicación a través de la red social Facebook, donde a modo de "escrache", cuenta lo que le tocó vivir y fue allí donde recibió mensajes de aliento y apoyo por parte de otras mujeres que además, se animaron a confesar que habían vivido experiencias similares con la misma persona. Una de esas mujeres denunció al hombre hace cuatro años, otra vivió una situación similar siendo menor de edad y otra se ofreció para acompañar hasta Fiscalía a la joven. Todas, esperan soluciones, respuestas o acciones con la persona denunciada, ya que ha generado repudio y miedo por sus reiterados hechos.

FOTO ILUSTRATIVA