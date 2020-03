Recomendaciones: ¿Se deben usar barbijos y alcohol en gel?

Ante la alta demanda de barbijos y alcohol en gel en Esquel y en muchas ciudades del país, consultamos a la propietaria de la farmacia Palmieri, quien explicó que el gel, que es importado, no está llegando a Argentina y por ello no se produce el producto en sí.

Debido a esto, hay una escasez en las farmacias. De todas maneras, según explicó María de los Ángeles, "no tenemos que perder la calma. Por ahí alcohol en gel no hay, no se consigue; estamos esperando a ver si ingresa al país y de esa manera se puede redistribuir, pero no es esencial el alcohol en gel. Eso tenemos que estar tranquilos. Lo esencial es agua y jabón. Cualquier jabón sirve para estar bien higienizado. ¿Qué es fundamental? El lavado de manos", comentó.

En cuanto a los barbijos, la decisión de usarlos es personal: "Si alguien usa barbijo, está perfecto, si no lo uso, también. Pero siempre tomando recaudos. Estamos tan acostumbrados a llevarnos la mano a la cara, que ahora la tenemos prohibida, que hay que practicar en la casa".

En los últimos tres días, cuando se comenzaron a suspender vuelos y espectáculos, comenzó la altísima demanda de alcohol. Se puede reemplazar de distintas maneras; por ejemplo, se puede utilizar 70% de alcohol y 30% de agua. Además, con lavandina, se puede desinfectar el hogar, una vez al día.

Mirá las recomendaciones: