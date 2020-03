¿Cómo va a estar el tiempo este sábado?

Este sábado 14 de marzo ya no se prevén lluvias en Esquel, a diferencia del jueves y el viernes. La máxima subirá con respecto al día de ayer y alcanzará los 17° C, según pronostica el portal The Weather Channel.

La mínima sí será muy fresca: 5 grados. El viento soplará desde el oeste a una velocidad entre 10 y 15 km/h, aunque podría haber ráfagas de mayor velocidad.

Con el correr de las horas el cielo se iría despejando, para dar paso a un domingo despejado, con máxima por encima de 20° y será la antesala de un agradable comienzo de semana. A partir del jueves, el verano comenzará a despedirse con nuevas lluvias, que se extenderán por varias jornadas, y descenso de las temperaturas.