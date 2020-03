¿Cómo será el funcionamiento del municipio de Esquel?

Hay áreas que no van a funcionar y otras que lo harán con el mínimo personal posible. Matías Taccetta anticipó algunas decisiones que se tomaron, pero aún falta definir algunas cuestiones.

El Secretario de Coordinación y Finanzas del municipio, Matías Taccetta, habló con los medios de comunicación luego de la reunión de gabinete municipal que tuvo lugar hoy temprano. Luego de los anuncios de Nación y Provincia, la Municipalidad se adecuará a las recomendaciones que llegan para minimizar el riesgo de propagación del coronavirus.

"Hay áreas que no van a funcionar como Deporte y Cultura, quedarán con una guardia pasiva", puntualizó Taccetta. "En el área social, jardines, centro de día y oficina de empleo no habrá funcionamiento. Solamente los directivos van a ir a los establecimientos", agregó y en cuanto a Hacienda "vamos a evitar el contacto con la gente en la oficina, no habrá pago por ventanilla"

Por otra parte, el funcionario subrayó que Obras Públicas y Ambiente trabajarán aunque no con normalidad: "Seguramente vaya a bajar la cantidad de servicios y la frecuencia de la recolección de residuos. La PTRSU va a funcionar con la menor cantidad de gente posible".

"Los empleados mayores de 60 años, con alguna enfermedad o pertenecientes a grupos de riesgo tendrán licencia".

Indicó que cada Secretaría resolverá su forma de funcionar y hay algunas cuestiones que todavía no están definidas pero lo antes posible serán informadas, como por ejemplo si se suspenderá o no el cobro de Estacionamiento Medido. "Tránsito y Bromatología tendrán funcionamiento normal, En el caso de la tramitación de licencias de conducir estamos a la espera de una resolución nacional para extender el vencimiento y que no deban hacer el trámite ahora".

Por último, contó que ya conversaron con algunos comerciantes preocupados por el impacto económico que pueden significar todas las medidas preventivas tomadas y que incluso va a repercutir en la recaudación municipal.