Prohibieron tocar en las calles de Esquel a un dúo de viajeros

Un dúo musical que recorre el país tocando en las calles de las diferentes ciudades que visitan comenzó a hacerlo hoy en inmediaciones del Banco del Chubut, sobre Avenida Alvear. Sin embargo, personal policial les ordenó que interrumpan la actividad.

"Vino la policía y nos dijo que no podíamos hacerlo por el coronavirus", narraron. "Nos compararon con un local que clausuran o personas que tendrían que estar en cuarentena encerrados. Nos parece injusto porque nos comparan con una empresa y nosotros ofrecemos nuestro arte a cambio de una colaboración", agregó uno de ellos.

"Nosotros viajamos en una combi, dormimos ahí y cocinamos ahí. Necesitamos plata para la nafta por ejemplo y nos dijeron que vayamos a una iglesia a buscar caridad. Yo no soy cristiano, no voy a ir por necesidad y en una iglesia no me van a dar nafta".