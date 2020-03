¿Cómo es el funcionamiento de las escuelas en Esquel?

Consultados por Red43, los supervisores de escuelas Patricia Moreira y Marcelo Rodríguez brindaron detalles al respecto de cómo funcionan los establecimientos educativos en Esquel frente a las medidas de prevención dictadas por el Ministerio de Salud nacional y provincial.

"Estamos trabajando en Supervisión de secundarias con guardias de 9 a 12, restringiendo al máximo la atención al público", detalló Rodríguez, que se encarga de los colegios secundarios. Explicó además que "hemos cortado toda actividad administrativa que no sea una urgencia".

"Todo lo que tiene que ver con pases o trámites que pueden esperar se posponen todos hasta el 31 de marzo".

El supervisor subrayó: "Las secundarias están todas con guardias pasivas. Aconsejamos a los directores dejar carteles en la puerta indicando la forma de comunicarse a los padres que necesiten". La situación provincial agrava la capacidad de enfrentar esta contingencia porque "hay un montón de recomendaciones del Ministerio de Salud que nosotros no podemos cumplir". "No hemos recibido partidas de limpieza de enero y febrero, por lo tanto las escuelas no tienen la partida normal ni hay extraordinarias ante esta emergencia sanitaria", puntualizó.

"Guardia pasiva significa que te podés contactar con el director, vicedirector o secretario pero no en la escuela sino por un correo electrónico. Estamos viendo cómo activar lo que se pueda hacer de manera virtual con los estudiantes y profesores que no estén de paro".

Por su parte Moreira, supervisora de escuelas primarias, aclaró: "No se está brindando el servicio de comedor. Estamos haciendo un relevamiento para ver si las escuelas están en condiciones y por el momento no lo están porque el personal auxiliar está de paro y porque necesitamos partidas de limpieza para dar todas las medidas de prevención".

Indicó que las guardias mínimas de escuelas primarias son de 9 a 12 horas y en los edificios están "los equipos directivos y solamente un auxiliar imprescindible para la higiene".