Novedades del segundo día de intensos controles en la portada de Esquel

Continúan los controles en la portada de ingreso a Esquel y en este segundo día ha bajado la cantidad de personas transitando por la zona y queriendo entrar a la ciudad.

El Subcomisario Bahamonde, segundo jefe de la Comisaría 2°, destacó: "Se ha notado una baja importantísima en el tránsito de los vehículos en el ingreso a la ciudad de Esquel. Los medios han llevado el mensaje y la gente ha tomado responsabilidad sobre este protocolo y esta medida de prevención para cuidarnos entre todos"

"Ayer fue mucha la gente que se acercó y hoy bajó notablemente. Prácticamente no se han recibido turistas"

"No hay una prohibición de ingreso, sino una restricción. Se restringe a los que no tengan a necesidad urgente de venir a Esquel a hacer un trámite en particular. La restricción total es de extranjeros que tengan menos de 14 días al país", agregó Bahamonde.

Por último, enfatizó: "El operativo empezó ayer y termina el 31. Se hacen las 24 horas, no se corta en ningún momento. Los vecinos tengan presentes que no hay horarios en los que van a pasar tranquilos".