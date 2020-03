Restringieron, pero no prohibieron, la circulación en la ciudad

Además, la policía pidió que no se haga caso a un audio viral, que informaba que a partir de las 15:00 nadie podría salir.

El Centro de Operaciones de Emergencia emitió un comunicado según el cual la circulación en la ciudad está restringida a razones laborales, médicas, de compra de artículos de primera necesidad o alimentos, retorno al hogar, asistencia a mayores y dependientes o causas de fuerza mayor.

Desde la policía, aclararon que la restricción en el interior de la ciudad se trata de evitar que haya grupos de gente caminando junta, aglomeraciones en las plazas y lugares recreativos, entre otras situaciones, pero no está prohibido que la gente salga a la calle. Además, desmintieron un audio que está circulando en la ciudad, según el cual a partir de las 3 no se podría recorrer Esquel, y recomendaron que para toda comunicación relacionada con la contingencia por coronavirus esperen anuncios oficiales de las autoridades, y no hagan caso a los mensajes de WhatsApp.

En Playa Unión, por ejemplo, se dio un caso de una mujer que hizo viral un audio según el cual habría una persona con coronavirus en dicha localidad, el cual debió ser desmentido por el Ministro de Salud, Fabián Puratich.

La restricción principal se encuentra en el acceso a Esquel, donde se controla a todos los vehículos para controlar que el traslado sea por razones de fuerza mayor.