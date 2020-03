El testimonio de un esquelense en Europa: "En muchos lugares no se tomaron las medidas a tiempo"

Esteban Bravo es esquelense y reside en Ginebra, Suiza, con su familia. En comunicación con Red43, relató la complicada realidad que se vive en ese país, que no alcanza los niveles de España o Italia pero aún así es mucho más grave que la que atraviesa Argentina, con más de 3.000 casos y 21 muertes.

Explicó que la cuarentena "es parcial y por tiempo indeterminado". En relación a las acciones del Gobierno, narró: "La presión mayor es la de la gente y las medidas empezaron a llegar el lunes pasado con la suspensión de clases, el cierre de comercios que no tienen que ver con provisión alimentaria o artículos de primera necesidad".

"En este momento solo pueden atender las farmacias y se pueden comprar alimentos".

Uno de los reclamos más importantes de la población pasa por el cierre de la frontera con Italia. Esteban contó que alrededor de 70 mil italianos van a trabajar a Suiza y ante la extrema situación del país 'tano' es algo muy preocupante: "Por ahora se ha hecho el cierre parcial de frontera y está entrando la mitad de gente".

Su esposa, Ayelén, tuvo que salir a trabajar y es una complicación habitual que también se está dando en Argentina en este momento: la recomendación de no permanecer en el hogar no puede cumplirse por completo. "En la calle es un poco y un poco. Mucha gente tiene que salir a trabajar y no tiene opción", explicó y por eso "le piden al Gobierno que traten de tomar medidas para todos y no quede algo a medias".

En referencia a las medidas "progresivas", detalló: "Primero fue una reducción de ciertas actividades, después la prohibición de reuniones masivas como eventos deportivos. Luego se extendió a eventos de no más de 100 personas y ahora la restricción es no más de 5 personas". En este contexto, ahora a las farmacias pueden ingresar de a 3 personas pero se presenta la complicación del transporte público que utilizan personas que deben ir al trabajo porque "siempre hay por lo menos 30 personas".

"El Ejército salió a la calle pero no de forma represiva si no que están generando espacios de atención para la gente":

Destacó que hasta el momento los hospitales no están sobrepasados, pero sí están dedicados por completo a atención de infectados. "Hay 850 respiradores en el país, no puede haber más de 850 casos graves", indicó.

A la distancia, analizó que las estrictas normativas en Argentina son adecuadas: "Se están tomando cuando tienen nada más que 79 casos. Acá se empezaron a tomar con más de 2 mil casos y 15 muertos". "Creemos que es adecuada la reacción temprana. Tenemos la experiencia de Italia y España donde hoy no pueden salir a la calle bajo pena de cárcel. Están lamentando no haber tomado medidas a tiempo", remarcó Bravo.