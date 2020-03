Nuevas medidas para extremar la prevención sanitaria y el fin de la polémica de los restaurantes en una nueva resolución del gobierno provincial

Sucursales Bancarias: La resolución establece que las entidades bancarias deberán colocar alcohol en gel en cada cajero automático, como también acrecentar la desinfección de mobiliarios y equipos informáticos.

Atención en farmacias: También establece una restricción al acceso en farmacias, imitándolo a una persona cada 2 metros cuadrados, las que además deberán establecer un horario especial para la atención exclusiva de las personas en grupo de riesgo.

Transporte Interurbano de Pasajeros: En consonancia con lo dispuesto por el gobierno provincial, prohíbe desde el día jueves 19 a partir de las 00 horas y hasta el miércoles 25 de marzo, la circulación de pasajeros en líneas interurbanas de toda la Provincia.

Restaurantes: Prohíbe expresamente el servicio a comensales en los Restaurantes de toda la Provincia, dejándose autorizado el servicio de “take away” (comida para llevar) como medida de prevención y corresponsabilidad con la salud.

Este último punto surgía de la resolución anterior que disponía que “la permanencia en establecimientos comerciales cuya apertura este permitida deberá ser la estrictamente necesaria para que los consumidores puedan realizar adquisición de alimentos y productos de primera necesidad, quedando suspendida la posibilidad de consumos de productos en los propios establecimientos” y así había sido interpretado por la mayoría de los dueños de restaurantes, que en el día de ayer, ya no permitían consumo en los salones y habían implementado la nueva forma de servicio. Ahora fue expresamente incorporado y aclarado para que no quede duda.

En este sentido el titular de la cartera de Seguridad había expresado que: “como están surgiendo problemas con restaurantes, donde la gente se está juntando, y no le están dando la seriedad que tiene este tema que trae muerte, si no lo tomamos con responsabilidad vamos a tener gente que nos rodea que va a morir y lo tienen que saber porque es lo que va a suceder”.



En esos locales sólo se podrá expedir comida, los clientes no podrán permanecer en el lugar. “La resolución lo que establece es que el sistema que van a poder adoptar y con limitación horaria, es donde el cliente compra el producto y se retira” aclaró Massoni.

Cabe destacar que la situación de los restaurantes, es la de una restricción más leve que la de otros comercios del rubro como boliches, pubs y demás espacios que realicen actividades recreativas y de ocio que deben permanecer totalmente cerrados.

Obligaciones para los Funcionarios y Sanciones: La norma también establece la obligación de los funcionarios, personal de salud, personal a cargo de establecimientos educativos y autoridades en general de radicar una denuncia penal al tomar conocimiento de algún incumplimiento.

La sanción que prevé el código penal en caso de incumplimiento de lo dispuesto y que cita la resolución es la del artículo 205 del Código Penal “será reprimido con prisión de seis meses a dos años el que violare medidas adoptadas por autoridades competentes, para impedir la introducción o propagación de una epidemia”.

La Resolución: