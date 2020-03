Veinte hectáreas se quemaron en Trevelin por un desperfecto eléctrico

El domingo alrededor de las 16 se produjo un gran incendio en la localidad de Trevelin donde se quemaron viente hectáreas, según indicó el segundo Jefe de la Unidad Regional Esquel, Crio. Insp. Vicente Avilés.

"Fue en la zona donde está el frigorífico, más conocido como el campo de la familia Williams, se quemaron alrededor de 20 hectáreas. Se trabajó en conjunto con Sistema de manejo de fuego, aviones hidrantes y helicópteros. Eso evitó que el fuego se continuara propagando y ayudó que no había viento", expresó Avilés.

También se refirió al incendio en Los Alerces: "No tenemos intervención porque es un Parque Nacional. Colaboramos en la desconcentración cuando los vecinos volvían de la zona y estuvo demorado el regreso por el operativo de Gendarmería. Generó que después de dos horas estuviera llegando gente a la ciudad. Otros optaron por volver desde Cholila".

En cuanto a la investigación por el inicio de los focos, Avilés respondió: "En Trevelin se destaca la intencionalidad. Se habló con el dueño del campo y entiende que fue un desperfecto eléctrico que se generó en la línea de media tensión. En el Parque no tenemos injerencia nosotros así que no podemos decir una precisión. No se descarta el accionar humano, una colilla de cigarrillo o una cuestión de espejo por algún vidrio que puede generar el principio de foco ígneo".