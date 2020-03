El Intendente de Lago Puelo garantiza la asistencia a todos los vecinos

El intendente de Lago Puelo, Augusto Sanchez, advirtió que "todos debemos respetar la cuarentena, nuestro equipo de trabajo va a garantizar que toda la localidad esté contenida, seguiremos repartiendo los módulos de alimentos, recolectando los residuos y garantizando las necesidades básicas de nuestro pueblo".



El presidente, Alberto Fernández, explicó que se hizo "mucho esfuerzo para que la gente comprenda que se tenía que aislar. Suspendimos las clases, promovimos el trabajo a distancia, dictamos asuetos administrativos. Y sin embargo seguimos teniendo problemas de gente que no entiende que no se puede circular porque expone al otro”.



En ese sentido, Sánchez reiteró el pedido de "respetar el aislamiento que anunció el presidente Alberto Fernández", y pidió que "si no necesitan salir de casa, por favor no lo hagan. Algunos tenemos que seguir trabajando para salir de esto lo más rápido y de la mejor manera posible, el rol de la gran mayoría es quedarse en casa hasta el 31 de marzo y les vuelvo a pedir que nos ayuden respetando la cuarentena".



En caso de tener alguna consulta, podrán comunicarse a las distintas áreas vía mail:

Contactos:

Municipalidad: 4499082 / 384

Dirección de Defensa Civil: 2944305541

Subsecretaría de Desarrollo Social: 2944202241