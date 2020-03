La Cámara Argentina de Internet advirtió que el servicio puede ralentizarse el fin de semana

Desde la Cámara Argentina de Internet, informaron que, durante este fin de semana largo, debido al aislamiento preventivo obligatorio, habrá un pico extremo de consumo en las conexiones de internet.

Es por eso que solicitaron que el recurso se use de manera responsable: en particular, piden que si internet es usado por la familia, que se utilice en una sola pantalla y no en múltiples dispositivos.

También solicitaron bajar la resolución al reproducir contenidos de streaming y jugar videojuegos en línea.

Otro de los pedidos fue evitar las transmisiones en vivo y la descarga innecesaria de contenidos pesados.