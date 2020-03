Comunicado de la Policía: "Quienes no cumplan con la cuarentena serán detenidos"

En las últimas horas, se dio a conocer un nuevo aviso de la Policia del Chubut, que se transmite a la comunidad a través de los altavoces de los móviles, en el que se refiere a los incumplimientos por parte de los ciudadanos durante la cuarentena.

El mensaje dice lo siguiente:

"La Policía de la Provincia del Chubut y el Ministerio de Seguridad le informan que se dispuso, en todo el territorio nacional, la cuarentena total y obligatoria en todo el país hasta el 31 de marzo, inclusive. No está permitido salir a ningún lugar si no es imperiosamente necesario. Quienes no cumplan con la cuarentena total y obligatoria serán detenidos y procesados judicialmente por infringir la normativa vigente. Reiteramos: no está permitido salir de su domicilio".