Puratich declaró que proveedores de insumos médicos aumentaron productos hasta el 3000%

El ministro de Salud, Fabián Puratich, habló en conferencia de prensa y comentó sobre varios temas que preocupan a la población. En principio, explicó que este sábado llegaron vuelos de Aerolíneas, gestionados para traer chubutenses a su lugar de domicilio. Según el protocolo, primero se los controla en Buenos Aires y, luego, nuevamente en el aeropuerto al que lleguen en Chubut. Estas personas deben permanecer en sus domicilios 14 días después de la llegada a la localidad, aunque eso supere el periodo de la cuarentena obligatoria para la población general, que durará hasta el 31 de marzo. Cuentan con un número telefónico para acudir en caso de presentar síntomas o tener dudas.

En los hospitales de la provincia, se hicieron reformas con consultorios móviles para tener módulos de aislamiento listos. "Ningún sistema de salud está preparado para enfrentar una pandemia", declaró el ministro.

En particular, se pidió responsabilidad a los proveedores de insumos de nuestra provincia, en especial a los que proveen elementos para protección del personal de salud, ya que han detectado un aumento de hasta el 3000% en algunos casos y debieron realizar denuncias a través de la Secretaría de Trabajo. "Realmente, aprovecharse de una situación como esta, que es una catástrofe en el mundo, nos tendría que avergonzar a todos como sociedad".

Además, el ministro agregó que ya tienen el equipamiento para realizar los tests, que se encuentra en Trelew, Esquel, Madryn y Comodoro. La capacitación se hizo entre viernes y sábado a través de teleconferencia: se capacitó a la referente de Esquel y la del laboratorio central de epidemiología de la provincia. Ellas serán las encargadas de capacitar a los demás organismos.

"La dificultad está en que los reactivos tienen que llegar también del Instituto Malbrán, y estamos haciendo las gestiones para poder descentralizarlos porque eso va a agilizar mucho la situación".

Puratich también pidió calma a los habitantes de la provincia. "Quiero transmitir tranquilidad, porque uno tiene mucha ansiedad o uno ve mucha ansiedad en la sociedad. A veces los casos que son sospechosos son positivos o son negativos: yo les digo algo, eso no va a cambiar nada lo que estamos haciendo, porque esas personas están en una situación especial de aislamiento, no están en contacto con nada, y es un dato estadístico. No va a cambiar el accionar médico que estamos llevando adelante, así que llevar tranquilidad a la población. Hasta que no haya una confirmación o un descarte de eso, no van a volver a tener su vida normal".

