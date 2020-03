Chubut se prepara para hacer análisis de coronavirus: "Solo falta que nos envíen los reactivos"

Durante los últimos días, personal de salud del Chubut realizó una capacitación en Buenos Aires para poder realizar estudios de coronavirus y de esa manera, ahorrar tiempo y no tener la necesidad enviarlos al Instituto Malbrán.

Este lunes, en conferencia de prensa, el Ministro de Salud de la Provincia, Fabián Puratich, anunció: “Ye tenemos las capacitaciones y el equipamiento para hacer los análisis en la Provincia. Solo faltan que nos envíen los reactivos, que nos dijeron que van a llegar aproximadamente en 15 días.”

Y con respecto a la pandemia, donde en Chubut aún no hay casos, el Ministro agregó: “Esto recién está comenzando. Ya tenemos sospecha firme de circulación viral por lo que estas medidas seguramente van a prolongarse en el tiempo. El virus no está en el aire, está en las personas por eso la única forma de protegernos es no circular.”

Los análisis comenzarían a hacerse en Esquel y en la ciudad de Trelew. Luego podrían sumarse más ciudades de la provincia en sus respectivos hospitales para realizar las pruebas.