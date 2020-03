Pornhub libera sus contenidos y habrá porno gratis en Argentina por el coronavirus

Hace unos días Pornhub, el sito de videos líder en la industria pornográfica, había liberado su contenido premium para adultos en España, Italia y Francia​. Como una manera de "solidarizase" ante la pandemia por coronavirus, había anunciado que los habitantes de esos países de Europa iban a poner acceder a toda la plataforma sin limitaciones.

Pero ante la expansión del Covid-19, ahora la compañía confirmó en su cuenta oficial de Twitter que los habitantes de todo el mundo tendrán acceso a su portal sin restricciones hasta el 23 de abril.

Stay home and help flatten the curve! Since COVID-19 continues to impact us all, Pornhub has decided to extend Free Pornhub Premium worldwide until April 23rd. So enjoy, stay home, and stay safe 🔥 https://t.co/ZponKGKSJn #StayHomehub pic.twitter.com/DxWJGBnNkC