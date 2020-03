Antonena: “La emergencia sanitaria está instalada en todas las provincias y tenemos que ir resolviendo minuto a minuto”

Luego de la conferencia de prensa brindada este jueves por el Comité de Crisis Provincial, encabezado por el gobernador Mariano Arcioni, el ministro de Economía y Crédito Público del Chubut, Oscar Antonena, se refirió a la situación económica financiera de la provincia y sostuvo que “la emergencia sanitaria está instalada y afecta a todas las provincias, es inédita y tenemos que ir resolviendo minuto a minuto”.

“Estamos en una situación grave respecto de los recursos, que caen de manera significativa. La Provincia recibe regalías, coparticipación y posee los ingresos propios, y todos se ven afectados por esta crisis”, afirmó el Ministro de Economía.

Asimismo, Antonena agregó que “por otro lado, tenemos feriados bancarios, y si bien el banco está operando puertas adentro, la dotación y los recursos son mínimos. De la misma manera pasa en todos los ministerios, en Economía estamos trabajando con dotaciones mínimas para poder preservar la salud de nuestros agentes”.

“Hemos tenido reuniones con el Ministerio del Interior y de Trabajo, todas las provincias vamos a recibir un Adelanto del Tesoro Nacional (ATN), que se definió en función de la población. Se hizo una ecuación equitativa para todas las provincias y la semana que viene lo estaríamos recibiendo. Es un aporte extraordinario en función de la emergencia decretada por el Presidente de la Nación”, informó Antonena.

Al referirse a los ingresos propios, el funcionario provincial explicó que “hoy es del 15%, pero hay que tener en cuenta que en todo este mes no hay impuestos, no se paga Ganancias ni IVA, no hay actividad y esto hace que la coparticipación se reduzca”, y remarcó que “esta situación no sucede únicamente en Chubut sino en todo el país”.

“Desde el Gobierno Provincial estamos en contacto directo con el resto de los ministros de Economía de las diferentes provincias para encontrar un medida que mitigue esta situación crítica que estamos atravesando y que no es de rápida solución”, indicó Antonena, subrayando que “la emergencia sanitaria está instalada en todas las provincias, es inédita y tenemos que ir resolviendo minuto a minuto, ver cómo va evolucionando, y para eso estamos los funcionarios públicos tratando de encontrar soluciones”.

“La situación es compleja, entendemos que todos los agentes están esperan sus salarios. Pero hay una realidad concreta y objetiva, y es que no tenemos ingresos suficientes para poder enfrentar todas las obligaciones. En la medida que los tengamos, el Gobernador lo va estar anunciando inmediatamente”, finalizó el Ministro de Economía de la Provincia.