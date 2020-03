Esquelenses varados en Vaca Muerta: no pueden regresar

Cristian y Lucas son dos esquelenses que llegaron a Vaca Muerta el martes 17 de marzo por motivos laborales y se encuentran varados allí, debido a la pandemia de coronavirus. Por ese motivo, están teniendo muchos problemas para regresar a sus domicilios.

El mayor inconveniente que tienen es que Cristian tiene epilepsia y problemas respiratorios: debe tomar una pastilla que se le está terminando, pero no logra recibir atención en el hospital.

“Acá nosotros no existimos: únicamente la gente de acá”.

Han probado todos los medios oficiales para regresar, pero, después de muchos llamados, la información recibida fue muy confusa y no obtuvieron ninguna solución ni respuesta acerca de cómo regresar.

“Si no, me quedaría tranquilo, pero no puedo estar tranquilo: se me están terminando las opciones, y acá en el hospital no te dan bolilla”.

En la guardia del hospital de la zona, les informaron que no hay médicos disponibles: les dicen que deben llamar en distintos horarios y no los atienden. Para viajar, les pidieron obtener un certificado médico que certifique que no tienen fiebre, pero en el mismo hospital les dijeron que allí no los emiten, por lo cual no pueden solicitar el permiso oficial de tránsito. En el lugar, tampoco hay gendarmería ni policía federal para dirigirse y solicitar una excepción.