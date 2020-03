Denuncian falta de controles de mercadería que llega desde Buenos Aires a Esquel

Pedro Triviño, secretario general de Camioneros, denunció que los trabajadores no cuentan con las medidas sanitarias correspondientes para prevenir el coronavirus.

El secretario general del Sindicato de Camioneros, Pedro Triviño, denunció públicamente ausencia de controles con respecto a mercadería que se recibe en Esquel procedente de Buenos Aires. "Vía Cargo está viniendo dos veces a la semana y no hay un control, tiran la mercadería en la terminal", remarcó.

"Los trabajadores que hacen esto están a través de la empresa Jacobsen y descargan sin elementos de seguridad, no tienen barbijos ni guantes", agregó Triviño. "No sabemos si la mercadería viene infectada y lo venimos denunciando hace tiempo. No hay un control en la portada y en la terminal tampoco", agregó el dirigente sindical.

"Esta mercadería puede venir infectada y la empresa no entrega barbijos ni guantes a sus trabajadores".

Además hizo hincapié en que si bien está permitida la circulación e ingreso de camiones para abastecer necesidades básicas "estos son productos de mercado libre". "Faltan controles, elementos de seguridad para la higiene y esta empresa tiene poco espacio que tiene esta empresa dentro de la terminal. Es impresionante la cantidad de mercadería que tienen", relató.

El testimonio de Pedro Triviño: